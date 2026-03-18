Preocupación por los recortes en el SMN: advierten que puede afectar la elaboración de pronósticos certeros y la actividad aeronáutica

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ven con preocupación el supuesto "plan de modernización" que busca implementar el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, el cual implicaría la salida de decenas de empleados. La situación podría afectar la elaboración certera de pronósticos y la actividad aeronáutica.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 explicaron que en las últimas semanas cerca de 30 trabajadores mayores de 65 años fueron intimados a jubilarse. Entre ellos, se encuentra una de las dos pronosticadoras que se desempeñan en la oficina del Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla de Mar del Plata.

"Hay muchos observadores distribuidos a lo largo y ancho de todo el país. Quieren hacer un recorte desde el personal. Todavía no hay un número, pero están en tratativas. No les alcanza con jubilar a quienes tienen más de 65", comentaron a este medio.

La decisión de recortar en el organismo podría afectar la elaboración certera de pronósticos, como así la actividad aeronáutica. Incluso, los trascendidos indican que los profesionales podrían ser reemplazados por estaciones automáticas. "Al humano no es fácil reemplazarlo. Cuando uno hace una observación, hace una discriminación de un tipo de nube, cantidad y altura. Eso es básico para la navegación aérea. Sino, los aviones no podrían aterrizar ni despegar", razonaron.

En este sentido, desde el sector denunciaron que el aeropuerto de Mar del Plata funciona con un mínimo de observadores meteorológicos, algo que se replica en distintas localidades del país, cuando la terminal aérea local funciona como alternativa a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque.

"Quieren sacar gente de la parte operativa. De a poco van debilitando el sistema que tenemos de observación. Eso va en perjuicio de los pronósticos y sistemas de alerta. Hoy la mayoría de los pronósticos son regionales y no contemplan las características de cada ciudad. No es lo mismo el norte que el sur de Mar del Plata. La geografía de cada lugar influye un montón. Lamentablemente, no mandan nueva gente y queda todo centralizado en Buenos Aires. El SMN no enarbola ninguna bandera política. Tiene 153 años funcionando. Todos trabajan en pos de la ciencia", afirmaron.