Baja la temperatura con el viento sur: miércoles para buzo y ¿fin del verano?

La costa, entre el sol y el frío de la mañana. Foto 0223.

El cielo se puso negro y el temporal que se anunciaba, el mismo que generó un alerta naranja en el partido de General Pueyrredon (y gran parte de la provincia de Buenos Aires), preocupaba en la mañana del martes. Sin embargo, los efectos del viento evitaron daños mayores. Tras la lluvia, la temperatura empezó a bajar y este miércoles descenderá definitivamente. ¿Ya se despidió el verano?

Un dato clave, para entender la disminución de la sensación térmica, es la perdida de humedad. El martes estuvo al 99% y el clima estaba "pesado". Hoy disminuye de a poco, sumándose a los 10° del comienzo de la mañana, resultando un miércoles fresco en Mar del Plata.

Datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Por la tarde la ciudad tendrá la temperatura máxima del día. Con cielo despejado y gracias al sol, alcanzará los 22 grados. El viento pasará desde el sur por la mañana al este por la tarde, pero conservará una brisa fría sobre el continente.

¿Cómo sigue el clima? Similar a este miércoles de acá al fin de semana largo de marzo. ¿Habrá algún día más de playa? Hasta el fin de semana del 28/29 de marzo, no regresará el viento norte.