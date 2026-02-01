Un hombre fue grabado por sus vecinos teniendo sexo con un perro: qué pasó con él

Un hombre fue denunciado en Villa Lugano tras ser captado en video maltratando y abusando sexualmente de un cachorro de cinco meses. El aberrante hecho fue presenciado por una vecina que, tras escuchar el llanto del animal, observó la escena desde su ventana y grabó pruebas del maltrato físico. A pesar de la gravedad de la acusación por zoofilia, el implicado inicialmente solo fue demorado por amenazar a los oficiales intervinientes.

Ante la falta de detención por el abuso, un grupo de vecinos del barrio Piedrabuena se organizó para rescatar al perro rompiendo una pared del balcón donde estaba cautivo. El cachorro fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, donde los especialistas confirmaron lesiones compatibles con el abuso sexual, desnutrición y un cuadro de descalcificación. Los rescatistas indicaron que el animal presenta un fuerte trauma emocional ante cualquier contacto humano.

Los vecinos fueron quienes rescataron al cachorro.

Los antecedentes del agresor que abusó del perro

El testimonio de la denunciante sugiere que el acusado actuaba con total impunidad al creer que el departamento vecino se encontraba deshabitado y sin testigos potenciales. Además, surgieron sospechas sobre la desaparición previa de otra mascota que convivía con el sujeto, quien ya había amenazado a otros residentes por reclamos anteriores. El historial de violencia y maltrato sistemático generó un clima de máxima tensión y pánico entre los padres del edificio.

Actualmente, el pequeño can se encuentra bajo el cuidado de una red de rescatistas que supervisará su rehabilitación física y psicológica antes de iniciar un proceso de adopción. La causa judicial continúa su curso mientras la comunidad exige medidas severas contra el agresor para evitar futuros ataques a otros animales o personas. El caso reavivó el debate sobre la necesidad de penas más estrictas para quienes cometen delitos de crueldad y abuso animal.