Bendu Arena inaugura una nueva era para la música en Mar del Plata

Este verano marca un antes y un después en la escena musical de la costa argentina: Bendu Arena, el nuevo venue premium de Mar del Plata, abre su temporada con el mejor line-up del verano, encabezado por El Mató a un Policía Motorizado, La Mágica, El Plan de la Mariposa, Ciro y Los Persas, La K’onga, La Delio Valdez, Divididos y Karina - La Princesita, entre otros artistas que se anunciarán durante enero y febrero.

Ubicado en Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores, dentro del mega desarrollo Bendu, el multiespacio que renovó la zona del Puerto con arquitectura contemporánea, gastronomía, diseño y experiencias—, el venue cuenta con capacidad para 7.000 personas y se presenta como el nuevo epicentro musical y de entretenimiento de la ciudad.

Ciro animará otro verano de Mar del Plata.

Pensado como un multiespacio integrado, Bendu Arena combina tecnología, acústica optimizada y servicios de primera línea, uniendo escenario, gastronomía, comercios, zonas de encuentro y espacios al aire libre en una experiencia completa en un solo lugar. La propuesta responde a estándares internacionales y posiciona a Bendu Arena como un punto de referencia anual para artistas, público local y turistas de todo el país.

La temporada inaugural llega con un line-up que ya está a la venta y que seguirá incorporando nuevas bandas en las próximas semanas. Las fechas confirmadas son:

16 de enero – El Mató a un Policía Motorizado , uno de los proyectos más influyentes del indie argentino.

, uno de los proyectos más influyentes del indie argentino. 17 de enero – La Mágica, Una fiesta popular y bailable que reúne a grandes referentes de la cumbia argentina: Damas Gratis, La Champions Liga, Grupo Play, El Original y Los Charros.

Una fiesta popular y bailable que reúne a grandes referentes de la cumbia argentina: Damas Gratis, La Champions Liga, Grupo Play, El Original y Los Charros. 23 de enero – El Plan de la Mariposa , con su propuesta de rock, psicodelia y folk.

, con su propuesta de rock, psicodelia y folk. 24 de enero – Ciro y Los Persas, referente indiscutido del rock nacional, presentará nuevos temas en un show imperdible.

referente indiscutido del rock nacional, presentará nuevos temas en un show imperdible. 25 de enero – La K’onga + La Delio Valdez , por primera vez juntos en Mar del Plata, en una noche que combina dos fenómenos de alcance federal.

, por primera vez juntos en Mar del Plata, en una noche que combina dos fenómenos de alcance federal. 6 de febrero – Divididos , la histórica “aplanadora del rock”, a cargo de la fecha de febrero con un show de alto impacto.

, la histórica “aplanadora del rock”, a cargo de la fecha de febrero con un show de alto impacto. 7 de febrero – Karina, La Princesita, se presentará con un espectáculo cargado de hits que marcaron a generaciones, en un show cercano y de fuerte conexión con el público.

El line up del verano de Bendu Arena

Este primer anuncio resume el espíritu del venue: una programación de alto nivel diseñada para que la música sea protagonista y la experiencia, inolvidable.

Acerca de Bendu Arena:

Bendu Arena cuenta con infraestructura preparada para grandes producciones: tecnología de sonido e iluminación de última generación, accesos estratégicos, circulación optimizada, servicios ampliados, sectores accesibles para personas con CUD, propuesta gastronómica integral y una estética alineada al universo Bendu.

Cada detalle está diseñado para garantizar un ambiente cómodo, seguro y memorable: mejor sonido, mejor vibra, mejor lugar.

Cómo llegar a Bendu Arena

La llegada de Bendu Arena potencia el desarrollo turístico, comercial y cultural del distrito, ampliando la oferta de la ciudad y posicionando a Mar del Plata como un destino musical de nivel superior. La propuesta se integra al universo Bendu, conformado por gastronomía, diseño, comercios y espacios de encuentro que enriquecen la experiencia de locales y visitantes.

Entradas

Las entradas para todas las fechas anunciadas se encuentran disponibles en:

www.ticketek.com.ar/buscar/bendu

Instagram: @benduarena

Web: www.bendu.com.ar

Beneficio exclusivo: Tarjeta Naranja – 3 cuotas sin interés