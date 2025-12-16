Una madre se jugó $17 millones que eran para pagar la fiesta de egresados de la hija: "Problemas de casino"

Era un fondo común en el que habían aportado las familias de todos los egresados.

Alumnos de 5° año de la Escuela Provincial de Comercio Nº 19 de Eldorado, en la provincia de Misiones, descubrieron que habían sido estafados poco antes de celebrar su fiesta de egresados.

Los jóvenes notaron que faltaban más de 17 millones de pesos en la billetera virtual donde guardaban el fondo común para costear los gastos de su fiesta de egresados. Allí aportaban mensualmente las familias de los dos últimos cursos de la Escuela y lo administraba la madre de una alumna, elegida por el resto para tal fin.

Cómo descubrieron el robo

Desde que comenzaron el fondo común, padres y madres le habían solicitado a la madre administradora que mostrara los comprobantes de pago de los servicios contratados para la fiesta. Sin embargo, la mujer siempre respondía con frases como "quedense tranquilos" y nunca ofrecía documentación concreta. “Confiamos y no controlamos”, reveló otra de las madres.

A la hora de confirmar el catering, la música y la iluminación, el grupo de padres se dio cuenta de que no estaban pagos, cómo creían, sino que el dinero solo se había usado para señar el salón.

Rápidamente, la madre de la egresada que administraba el dinero dijo que "le habían robado la plata" y que ahora "no tenía forma de cubrir los gastos". Pero poco después, admitiría lo que realmente pasó en un chat de WhatsApp: "Tengo problemas con el casino. Pensando que iba a recuperar, fui enterrando cada vez más".

Un gesto solidario para que la fiesta se haga

Una de las egresadas contó que después del caos, la situación era desoladora: “Había compañeros llorando, nadie sabía si la fiesta se hacía o no”. Sin embargo, toda la comunidad actuó con rapidez para poder brindarle a los chicos su fiesta.

El festejó se pudo llevar adelante y hasta el intendente de la ciudad colaboró. Los estudiantes decidieron que la hija de la mujer que administraba el dinero también participara de la fiesta. “Ella no tiene la culpa”, dijeron.

Se presentó una denuncia penal y la Justicia ahora tendrá que determinar qué fue lo que ocurrió con el dinero. "Es una de las estafas más grandes que se recuerdan en la ciudad”, calificó uno de los padres.