Conmoción en Misiones por una nena de 12 años que está embarazada y no quiere interrumpirlo

La niña lleva 12 semanas de gestación y actúan la Justicia y el gobierno provincial.

La provincia de Misiones se encuentra en medio de un fuerte debate por una niña de 12 años de Paraje Gramado, quien lleva un embarazo de 12 semanas de gestación y asegura que no desea interrumpirlo. Se desconoce quién es el padre.

El caso se dio a conocer el lunes pasado y causó un gran revuelo entre la población. El hecho fue confirmado por la directora del Área de Niñez y Familia de Bernardo de Irigoyen, Romina Cunha, quien detectó el caso a raíz de su viralización en redes sociales.

Según la funcionaria, la madre de la menor tiene 31 años y otra hija de 15 se había mudado recientemente desde Andresito al Paraje Gramado, pidió ayuda a una organización para construir su casa y fue en ese contexto que se descubrió el embarazo.

“El hospital no tenía registro de esta situación, ni la comisaría de la mujer ni el Poder Judicial. Todos nos enteramos a través de las redes sociales”, precisó.

Además, se descartó que haya sido un compañero del colegio, ya que la niña no está escolarizada. Desde el entorno de la nena “no mencionan quién es el padre de la criatura, lo que la Justicia se hará cargo de investigarlo”, según añadió la funcionaria.

La familia de la niña embarazada pide ayuda para mejorar la vivienda.

El martes, la niña fue trasladada al hospital para recibir atención médica, donde "se le hicieron los análisis, ecografía, vacunas, se le dio ácido fólico y demás".

En paralelo, testimonios de la investigación que replicó el portal Misiones Online indicaron que "ella se encuentra bien de salud y manifestó que quiere tener a su bebé”.

Por otra parte, Cunha reveló que la familia presenta antecedentes de maternidad temprana. “La hermana de 15 años ya es mamá y está en concubinato. Su madre tiene 31 años y también fue madre muy joven. Es una familia que ve esto como algo natural, cultural diría yo”, sostuvo.

El caso, ya judicializado, cuenta con la intervención del Juzgado de Familia y de un equipo forense. Y la funcionaria también destacó que “la nena no es muy consciente de la situación" y que "para ella es algo natural".

"Manifestaron que estaban contentas por la ayuda económica que iban a recibir, mientras que yo estaba preocupada porque es una nena de 12 años embarazada y desconocemos qué fue lo que pasó”, subrayó Cunha.

Por su parte, el gobierno provincial activó el protocolo de actuación e intervienen el sistema de salud y la Justicia para garantizar un acompañamiento integral, mientras que será la propia menor de edad quien, con contención e información, decida cómo continuar su embarazo.