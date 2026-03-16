Avanza el cambio de recorrido: siete líneas de colectivos volverán a pasar por Belgrano

La propuesta es a pedido de a Provincia, para reducir las paradas en la Rambla tras la puesta en valor.

El gobierno municipal dio paso fundamental Concejo Deliberante para modificar el recorrido céntrico de siete líneas de colectivos. El expediente que propone que vuelvan a circular por la calle Belgrano fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Movilidad Urbana y ahora deberá ser tratado por la Comisión de Legislación antes de llegar al recinto.

La iniciativa fue presentada a principios de 2025 por la gestión del intendente Guillermo Montenegro y apunta a restituir el circuito que estas líneas tenían antes de los cambios implementados durante la pandemia. De aprobarse la ordenanza, las unidades volverán a ingresar hacia la costa por Belgrano y dejarán de pasar frente a la Plazoleta Almirante Brown, donde hoy se concentran varias paradas.

El proyecto alcanza a las líneas 551, 552A, 552B, 553, 573A, 573B y 573BP en sentido norte y noroeste. Los recorridos habían sido modificados en 2020 para evitar el tránsito por Belgrano y Córdoba, en un contexto en el que se habilitaron decks gastronómicos sobre esa arteria durante la pandemia.

La Comisión de Movilidad Urbana aprobó el proyecto por unanimidad.

Según se explicó en el expediente, el cambio responde a un pedido de la Dirección Provincial de Arquitectura en el marco de las obras de puesta en valor de la Rambla y la Plazoleta Almirante Brown, con el objetivo de reducir el movimiento de ascenso y descenso de pasajeros en ese sector patrimonial de la ciudad.

Con el aval unánime en la comisión, la iniciativa continuará ahora su recorrido legislativo en la Comisión de Legislación. Si obtiene dictamen favorable, quedará en condiciones de ser votada por el pleno del Concejo Deliberante.

Asimismo, al expediente original se anexarán otros dos posteriores con planteos similares. Uno de Unión por la Patria para retomar el trayecto habitual que las líneas 551 y 553 tenían por Córdoba y otro de vecinos de Primera Junta respecto a las mismas líneas.