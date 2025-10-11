Tragedia: un experimento explotó en una feria de ciencias y dejó 17 heridos y una chica "muy delicada"

El experimento terminó en tragedia con una estudiante en grave estado y otros 16 internados.

Un confuso y grave episodio conmocionó la vida de una comunidad educativa entera, luego de que explotara un proyecto de ciencias y generara decenas de heridos.

El episodio ocurrió el jueves por la noche en el Instituto Comercial Rancagua, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Pergamino, durante una feria de ciencias en la que participaban alumnos, docentes y familias. El accidente se produjo cuando un grupo de estudiantes intentó simular la erupción de un volcán con materiales inflamables. Al encenderlo con un encendedor, el experimento se prendió fuego y estalló repentinamente.

Instantes antes de encender el proyecto, una alumna explicó: "En la parte de adentro tiene dos tubos de metal. En esos tubos vamos a mezclan azufre picado, carbón picado y una sal especial. Esos componentes van a formar la pólvora que va a explotar".

El incidente generó 17 heridos. Dentro de ese número, hay una docente de 45 años que tiene comprometido un ojo y ya fue sometida a una cirugía en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos. “No tiene riesgo de vida, sí tiene riesgo ocular, pero lo más complicado es la nena. El resto tiene contusiones o es gente atendida por aturdimiento”, aclaró.

La alumna más comprometida tiene 10 años y está grave. Se encontraba en la primera fila y tras la explosión recibió un impacto directo en la cara. Primero, fue internada en el Hospital San José de Pergamino pero ante el riesgo de perder uno de sus ojos y debido al severo daño facial que presenta, durante la madrugada de este viernes el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires mandó un helicóptero sanitario para trasladarla al Hospital Garrahan, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Permanece en grave estado, en terapia intensiva y con pronóstico reservado.

Fuentes del Ministerio ofrecieron detalles sobre el operativo sanitario desplegado en Rancagua tras la explosión: fueron asistidas 12 personas que presentaban dolores en el pecho, golpes, heridas y síntomas de intoxicación. Todas ellas fueron estabilizadas, quedaron en observación durante algunas horas y ya fueron dadas de alta. Además, se atendió a cinco menores con vómitos y signos leves de intoxicación.

A raíz del hecho, se inició una investigación judicial a cargo de la Fiscalía N°1, que ya analiza las responsabilidades del cuerpo docente y directivo de la institución. “Todo el equipo directivo del colegio podría quedar imputado en las próximas horas”, anticiparon.