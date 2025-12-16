Actualización de las bandas: cómo cerró el dólar el día después del anuncio oficial

Tras alcanzar su máximo nominal histórico en $1.455, el dólar oficial mayorista recortó suba diaria de este martes y cerró a $1.451 y quedó a tan solo 4,7% del techo de la banda superior, luego de que el Gobierno modificara su programa monetario de cara a 2026 y actualice el ajuste de las bandas cambiarias por inflación.

El Banco Central (Bcra) anunció el lunes por la tarde que las bandas cambiarias pasarán a actualizarse en base a la inflación de dos meses previos. Hasta ahora, el techo y el piso se ajustaban al 1% mensual, pero a partir del 1° de enero de 2026 el ajuste será de 2,5%, la inflación de noviembre.

En ese marco, el dólar oficial minorista cotizó a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Bcra, la divisa lo hizo a $1.482,84 para la venta.

El dólar blue subió a $1.480 para la compra y a $1.500 para la venta. El dólar CCL cotiza a $1.542,75 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,3%. El dólar MEP opera a $1.500,59 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,12.