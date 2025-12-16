Ataron a una mujer para robarle cuatro mil dólares que tenía en una caja fuerte en su casa

La investigación por el robo que una mujer de 75 años sufrió hace tres meses en su casa del barrio Cerrito Sur cuando tres delincuentes encapuchados la maniataron, golpearon y robaron cuatro mil dólares tuvo un avance este martes con la identificación de un hombre al que imputaron de la causa en su contra: es el vecino que había embutido la caja fuerte de la vivienda.

El robo ocurrió el viernes pasado cuando tres hombres vestidos con ropas oscuras, encapuchados con rostros semi cubiertos y que utilizaba guantes de lana ataron de los pies a la mujer, le exhibieron un arma de fuego y le exigieron la llave de la caja fuerte. Minutos después escaparon con el dinero y la llave de la vivienda de la puerta principal por la cual se fugan.

El hombre fue notificado de la formación de causa por robo.

En el lugar se hizo presente personal de Policía Científica en el marco de las actuaciones por robo que quedaron a cargo del fiscal Mariano Moyano.

Este martes personal del Comando de Patrullas, a raíz de eventual al 911, interceptó al sujeto que había ido a buscar unas herramientas y lo notificó de la formación de una causa penal. El fiscal secuestró el celular del imputado y lo trasladó a la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP) a fines de realizar reconocimiento aunque sin adoptar medidas restrictivas respecto de su libertad.