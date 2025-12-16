Andaban en un auto robado a conductor de Uber: tienen 13, 15 y 19 años

Dos adolescentes de 13 y 15 años que junto a un joven de 19 circulaban a bordo del auto que le robaron a un conductor de Uber fueron aprehendidos por personal policial tras una persecución. Mientras que el mayor quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán los otros dos fueron trasladados al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).

Fue el conductor de 59 años quien denunció que cerca de las dos de la mañana quedó en ver a una mujer en la esquina de Etchegaray y Solís en el barrio Las Américas y que fue sorprendido por tres sujetos que lo amenazaron y le robaron el Peugeot 2008, documentación y el celular.

Esta mañana personal de la comisaría undécima que recorría la jurisdicción vio en la zona de San Salvador y Ayolas un auto de características similares sin chapas patentes colocadas. Los ocupantes no detuvieron su marcha y comenzó una persecución que terminó cuando dejaron el auto en la zona de calle San Salvador y 230 donde abandonaron el rodado y escaparon a pie.

Tiene 19 años.

Los tres sujetos fueron interceptados en Vértiz y calle 230 y trasladados a la dependencia. Al confirmar que dos de ellos eran menores se le dio intervención al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que dispuso la formación de causa y el traslado de los menores al CEA de Batán.

Por disposición del fiscal Alejandro Pelegrinelli el joven de 19 años fue notificado de formación de causa por Robo en poblado y en banda y su traslado al complejo penitenciario de Batán.