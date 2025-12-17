Flamengo llegó hasta los penales pero apareció un héroe inesperado que le dio el título al PSG

El equipo de Luis Enrique venció en los penales al equipo brasileño y se quedó con un nuevo título este 2025.

PSG, por penales gracias a una grandiosa actuación de Matvéi Safónov, le ganó por 2-1 a Flamengo en la final de la Copa Intercontinental y se consagró campeón del último título con un gran grado de relevancia del año. Los goles, en el tiempo reglamentario, fueron anotados por Khvicha Kvaratskhelia y Jorginho, de penal.

El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Al-Rayyan, en Qatar, y tras el empate en los 90 minutos, los parisinos y los cariocas debieron afrontar la prórroga. Sin embargo, la igualdad persistió y definieron todo por medio de la tanda de los doce pasos.

En la tanda de penales el arquero del conjunto francés se vistió de héroe ya que atajó 4 de los 5 penales que pateó Flamengo. Sí, uno con polémica incluida ya que se adelantó pero el VAR terminó combalidando la ataja. De todas manera el ruso fue la gran figura en la definición para que el vigente campeòn de la Champions League se quede con los penales y con el título por 4-1.

A raíz de este triunfo que lograron los dirigidos por Luis Enrique, cosecharon la primera Copa Intercontinental de su historia, certamen en el que debutaron. Así, alcanzaron el quinto título internacional desde la fundación de la institución, y el 56 palmarés en sus 55 años desde su fundación.

Por otra parte, aún sigue la maldición en la que los equipos sudamericanos no le pueden ganar a los europeos. El último en conseguirlo fue el Corinthians en 2012 al Chelsea.