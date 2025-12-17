¿Colapinto tendrá nuevo jefe? La figura de la Fórmula 1 que podría regresar a la categoría para unirse a Alpine

Una figura top de la máxima categoría negocia en las sombras para sumarse al equipo francés, con impacto directo en el proyecto deportivo y empresarial que rodea al piloto argentino.

En el paddock de la Fórmula 1 empezó a circular un rumor que no pasó desapercibido y que tiene a Alpine y a Franco Colapinto como protagonistas indirectos. Se trata de una negociación reservada, impulsada por una figura de enorme peso en la categoría, que apunta a reformular la estructura del equipo francés tanto en lo deportivo como en lo empresarial.

Detrás de esa maniobra aparece Christian Horner, exjefe de Red Bull y uno de los dirigentes más influyentes de la F1 moderna. El británico mantiene conversaciones con Alpine y con un grupo de inversores para concretar su regreso a la máxima categoría del automovilismo internacional, una vez que quede liberado de su actual período de inactividad tras su salida del equipo austríaco.

El interés de Horner no se limita a ocupar un cargo jerárquico dentro del organigrama deportivo. Según trascendió, el inglés apunta a involucrarse en la unidad de negocios de Alpine, con la posibilidad concreta de adquirir una participación accionaria dentro de la escudería con sede en Enstone.

Este escenario se vincula directamente con la reestructuración accionarial iniciada en 2023, cuando el 24% del equipo pasó a manos del consorcio estadounidense Otro Capital, integrado por inversores de renombre como Anthony Joshua, Rory McIlroy y Ryan Reynolds. En el paddock se comenta que ese grupo estaría analizando vender su participación, y allí aparece el nombre de Horner como potencial interesado.

De acuerdo con el periodista neerlandés Erik Van Haren, de The Telegraaf, la operación podría avanzar una vez que Horner complete su “permiso de jardinería”, lo que le permitiría volver formalmente a la Fórmula 1 en la primavera de 2026, una fecha clave para el futuro inmediato de Alpine.

En lo deportivo, el equipo francés ya tomó decisiones fuertes tras un 2025 para el olvido, en el que fue el conjunto de peor rendimiento del campeonato. Para la próxima temporada, Pierre Gasly y Franco Colapinto competirán con el nuevo A526 impulsado por motores Mercedes, dejando atrás la histórica alianza con Renault en busca de resultados inmediatos.

Actualmente, el Grupo Renault conserva el 76% del paquete accionario, mientras que la estructura está liderada por Steve Nielsen como jefe de equipo y Flavio Briatore como asesor ejecutivo y hombre fuerte del proyecto. La relación personal entre Briatore y Horner habría sido determinante para abrir el canal de diálogo entre las partes.

Con una indemnización cercana a los 80 millones de libras esterlinas tras su salida de Red Bull y el antecedente de modelos mixtos de gestión, como el de Toto Wolff en Mercedes, Horner ve en Alpine una oportunidad única. Mientras reina el hermetismo oficial, la Fórmula 1 observa con atención una jugada que podría redefinir el futuro del equipo… y el contexto en el que Franco Colapinto seguirá construyendo su camino en la categoría.