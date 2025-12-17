Ordenan juzgar al segundo acusado de matar a un joven y herir a otro en la Fiesta del Potrillo

La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías revocó el sobreseimiento del acusado de participar del asesinato de un joven y las heridas provocadas a otro durante la Fiesta Nacional del Potrillo en Coronel Vidal en marzo de este año. De esta manera ordenó que Tomas Nicolás Acuña sea juzgado junto al acusado de ser el autor material.

Los jueces Alfredo Deleonardis y Pablo Poggeto resolvieron de este modo la apelación que el fiscal Ramiro Anchou –ratificada por Fiscalía General- hizo al sobreseimiento que había dictado el Juzgado de Garantías N°6 a cargo de Lucrecia Bustos. El pedido había sido acompañado por el abogado penalista Horacio Mariano Ayesa como particular damnificado del joven que fue herido en el ataque en el predio Víctor Abel Giménez de Coronel Vidal.

En tal sentido había planteado que las pruebas reunidas durante la investigación penal preparatoria permitían presumir -con el grado de provisoriedad que la etapa intermedia requiere- que el imputado Acuña tuvo intervención en el crimen de Elías Gabriel Pérez y las heridas provocadas a Nahuel Alejandro Morán.

En la resolución a la que tuvo acceso 0223 los jueces entendieron que no hay razones objetivas para afirmar que los elementos de prueba analizados por la Jueza de Garantías basten para desvirtuar lo relevado por los testigos que “en forma coincidente manifestaron que Acuña habría sido quien le entregó el arma homicida a Pérez y que, inmediatamente después, este último salió corriendo al ataque de las víctimas de autos”.

“Por lo tanto, las posturas expuestas por las partes con relación a la imputación de Acuña determinan que dicho estado de duda razonable puede ser superado mediante la realización del debate, espacio que, por los principios de bilateralidad, contradicción e inmediación resulta ser el ámbito adecuado para que se juzgue a Acuña como partícipe necesario de los hechos investigados”, agregaron.

Los miembros de la Sala III decidieron entonces revocar el pronunciamiento de la Jueza de Garantías Lucrecia Bustos en cuanto hizo lugar al sobreseimiento de Tomás Nicolás Acuña y, en consecuencia, disponer la elevación a juicio de los presentes obrados respecto del referido encausado y en orden a los delitos que se le imputan calificados como homicidio cometido en perjuicio de Marcos Ezequiel Pérez y homicidio en grado de tentativa cometido en perjuicio de Nahuel Alejandro Morán, ambos en concurso material.

La víctima como victimario

La muerte de Marcos Ezequiel Pérez en la localidad de Coronel Vidal derivó de inmediato en el vínculo que la víctima tuvo con un crimen acontecido en esa misma ciudad en la primavera del 2021, cuando Tomás Beresiarte fue asesinado tras un ataque con arma blanca del que Pérez resultó protagonista fundamental.

En aquel entonces, durante el altercado que terminó con el deceso de Beresiarte -ocurrido en inmediaciones de un bar céntrico-; Pérez era menor de edad y estaba acompañado de su hermanastro, Daniel Isaías Barragán, quien sí estuvo aprehendido por el hecho y enfrentó una imputación judicial que lo tuvo un tiempo alojado en la penitenciaría de Batán.

Mientras que Pérez resultó inimputable por su edad, Barragán enfrentó un proceso en el que se le revocó la presión preventiva y tras el cual denunció haber recibido amenazas de muerte.

Según diversos testigos, en el terrible hecho contra Beresiarte, fue en realidad el hermanastro de Barragán -el ahora fallecido Marcos Ezequiel Pérez- quien fuera el responsable de propinarle a Tomás las puñaladas que ocasionaron su muerte.