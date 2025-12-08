“Me chocaste el auto”: mataron a un joven con una llave cruz tras discutir por un siniestro

Dos hombres fueron detenidos e imputados acusados de matar a un joven con una llave cruz tras un choque en la provincia de Neuquén y se confirmó que la víctima, identificada como Tomás Nehuén Villagra, falleció debido a un traumatismo de cráneo grave.

El siniestro sucedió en la madrugada del sábado en la zona de las calles Bajada de las Patrias y Aguada del Pato cuando la camioneta Chevrolet S-10, en la que circulaba Villagra, y un auto Peugeot 208, en el que viajaban los acusados, protagonizaron un choque.

Luego del incidente vial, los acusados persiguieron a la camioneta hasta que la alcanzaron y ambos ocupantes, identificados como E.S.O. y A.M.C.G., se bajaron y comenzaron a gritarle a la víctima: “Me chocaste el auto”.

En medio de la pelea, conforme a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal provincial, el primero de ellos “tomó una llave cruz del baúl y junto a su compañero fueron hacia el vehículo en el que estaba la víctima”.

Allí A.M.C.G abrió la puerta del conductor, sacó a Villagra de la camioneta y mientras lo sostenía de la ropa, E.S.O comenzó a golpearlo con la llave cruz en la zona de la cabeza y la parte superior de la espalda. La autopsia determinó que la víctima, de 25 años, cayó al suelo de manera inmediata y falleció debido a un traumatismo de cráneo grave.

El delito que les atribuyeron a los dos imputados fue homicidio simple, en calidad de coautores.

Según replicó la agencia Noticias Argentinas , este domingo se desarrolló la audiencia, donde la fiscal del caso Lucrecia Sola formuló cargos a los dos hombres por el delito de homicidio simple, en calidad de coautores.

Durante la jornada, la fiscal informó que, entre la prueba recolectada, figuran imágenes de cámaras de seguridad, así como el secuestro de prendas de los acusados y la llave cruz utilizada en el hecho, la cual tenía manchas de sangre. También se sumaron testimonios de diferentes testigos que vieron la agresión.

Como medida cautelar, se requirió que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva por seis meses ante la existencia de riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. El juez de Garantías que dirigió la audiencia, Cristian Piana, avaló la formulación de cargos y el pedido de prisión preventiva por un plazo de medio año.