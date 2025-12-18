Los gremios de Mar del Plata también movilizan contra la Reforma Laboral de Milei

En sintonía con la importante marcha que se realizará en Buenos Aires, los principales gremios de Mar del Plata protestarán esta tarde por la intención del gobierno nacional de realizar la polémica reforma laboral. La convocatoria será este jueves 18 de diciembre a las 17 frente a la Catedral.

Ezequiel Navarro, secretario general de la CTA Autónoma, sostuvo que desde el sector gremial “preocupa mucho” la posible ley que modificaría los contratos laborales, el derecho a huelga, las horas extras y las indemnizaciones.

Raúl Calamante, (CTA Buenos Aires); Graciela Ramundo (CTA de los Trabajadores Mar y Sierras) y Ezequiel Navarro (CTA Autónoma) durante el anuncio de la marcha. Foto: prensa CTA de los Trabajadores.

“No solo generaron puestos de trabajo con el DNU, sino que se perdió más de 276 mil fuentes de trabajo formales. El Fondo de asistencia laboral, es que de la masa salarial que le aportan al fondo previsional, le va a sacar un 3% y de los 6 puntos de a las obras sociales, se le va a sacar 1 punto a este fondo. El estado va a terminar haciéndose cargo de las indemnizaciones por despido y vamos a desfinanciar nuestro sistema previsional”, explicó en diálogo con Extra Radio.

En tal sentido, el dirigente añadió que los trabajadores “se van a quedar sin horas extras, vas a trabajar más horas y no las vas a cobrar y en algún momento te van a dar algún franco más. Ni hablar del derecho a huelga que lo quieren limitar. La gastronomía, por poner un ejemplo, tienen que garantizar el 50% de los establecimientos, que casi todos sean esenciales. Y en los trabajadores de las aplicaciones, no tienen ningún derecho”, reclamó.