Cuál sería tu indemnización por despido con la nueva fórmula de Milei

Calculá cuál sería tu indemnización por despido con la nueva fórmula de la reforma laboral.

El gobierno de Javier Milei envió hoy al Congreso de la Nación el proyecto de ley de la llamada Modernización Laboral, con la intención de que sea tratado en sesiones extraordinarias.

Uno de los puntos más criticados del proyecto tiene que ver con las modificaciones que introduce a los resarcimientos por despido que recibirían las y los trabajadores.

El proyecto de Milei prevé una reducción del cálculo indemnizatorio al excluir el aguinaldo, las vacaciones y los premios en el conteo final. Además toma un promedio salarial en lugar del salario más alto del período y habilita el pago en cuotas.

Si un trabajador o una trabajadora percibe un salario mensual de $1 millón en un empleo en el que se desempeña desde hace 3 años y medio y es despedido sin causa, para calcular su indemnización deberá multiplicar su sueldo por 3,5. Por lo cual, suponiendo que su mejor sueldo del último año fue de $1 millón: recibirá $3,5 millones.

Recordemos que, como antes se mencionaba, el proyecto de Modernización Laboral plantea que en el conteo se excluyan los conceptos de aguinaldo, vacaciones y premios.