El único detenido por la violenta entradera en San Carlos se negó a declarar

El único detenido por la violenta entradera que sufrió un matrimonio el pasado fin de semana en el barrio San Carlos se negó a declarar en Tribunales ante el fiscal Fernando Berlingeri y seguirá alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Con relación al otro joven de 21 años que fue aprehendido en las últimas horas, las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que fue notificado de la formación de causa, pero no quedó detenido porque no hay por el momento elementos de prueba que lo ubiquen en el lugar del hecho.

"En el caso del oriundo de Lomas de Zamora si pudo probarse que manejaba el Peugeot 207 de color blanco secuestrado en la cochera cercana a Tribunales", señalaron.

Las imágenes que analizó personal de la comisaría novena y del área Seguridad pudo establecer que los delincuentes se movilizaban en un Peugeot 208 de color blanco. El análisis más minucioso confirmó que le faltaba la tapa de combustible.

Tal como adelantó este medio, con la visualización de más cámaras se obtuvieron más datos del rodado y se estableció que estaba guardado en una cochera en inmediaciones de las calles Brown y Lamadrid. Allí la policía mantuvo una discreta guardia de catorce horas y aprehendió al sujeto que fue a retirar el rodado.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la comisaría novena allanó el departamento ubicado en Sarmiento al 2100 dónde paraba el detenido.

Al momento de la irrupción, se encontró una moradora en el lugar y secuestraron once tarjetas de débito, tres iPhone, una notebook, un cuaderno con anotaciones de números de tarjetas de débitos y montos de dinero; una pistola de aire comprimido, cinco cartuchos intactos, cuatro juegos de llaves y herramientas de mano.