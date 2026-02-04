Rompió una puerta y se quiso meter en una casa: así lo atraparon

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle 27, entre 2 y 4.

Un llamado que denunció el intento de ingreso por la fuerza a una vivienda terminó con la aprehensión de un hombre de 27 años en la ciudad de Balcarce y su posterior alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El hecho que ocurrió en una vivienda ubicada en calle 27, entre 2 y 4, quedó al descubierto luego de un llamado al Centro Operativo de Monitoreo.

Al arribar al sitio, los efectivos policiales constataron que el sujeto se hallaba forcejeando con una mujer mayor de edad, familiar de la víctima principal, y que había ingresado de manera violenta a la vivienda, provocando la rotura de la puerta de acceso.

Ante esta situación, se lo aprehendió y trasladó a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de violación de domicilio.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de la misma y su traslado al complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.