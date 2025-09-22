Conmoción por otro trágico incendio en Villa Gesell: hay dos personas fallecidas

En un lapso de 10 días hubo dos incendios trágicos en Villa Gesell. (Foto minutog.com)

La ciudad de Villa Gesell vive otra vez horas de tristeza a partir de un nuevo incendio fatal en el que perdieron la vida dos personas. Al igual que lo sucedido hace 10 días, cuando fallecieron un padre y su hijo de 5 años por la explosión de una garrafa, ahora otro siniestro en una vivienda se llevó la vida de una persona mayor y de otra menor de edad.

Según detallaron los bomberos geselinos, el trágico episodio tuvo lugar en una vivienda de la zona de Paseo 101 y avenida 27.

Las fuerzas vivas tomaron intervención alrededor de las 4 de la madrugada y al llegar al lugar hallaron el incendio completamente generalizado sobre todo el inmueble afectado.

Aunque se logró el traslado de dos personal al hospital, lamentablemente los bomberos hallaron dos cuerpos sin vida en el interior de la propiedad.

Finalizadas las tareas de extinción del fuego, personal policial tomó intervención del sector para comenzar con las pericias judiciales.