Trágica explosión de una garrafa en Villa Gesell: mueren un nene de 5 años y su padre

La vivienda de Villa Gesell en donde ocurrió la tragedia de la explosión y el incendio.

Momentos de conmoción y profunda tristeza se viven en Villa Gesell por el caso de una familia atravesada por la tragedia: un nene de cinco años y su padre murieron tras explotar una garrafa y producirse un incendio en la vivienda en donde residían.

Por el hecho hay otras tres personas afectadas aunque fuera de peligro: la madre de la criatura y otros dos menores, que quedaron internados en el hospital local.

Según detallaron bomberos voluntarios de Villa Gesell, el hecho ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en una vivienda de Paseo 115 entre avenida 27 y circunvalación.

Al lugar llegaron tres dotaciones y, de acuerdo a testimonios de los vecinos, se habían escuchado dos explosiones antes de que se desataran las llamas.

En el lugar de la tragedia trabajaron tres dotaciones de los bomberos de Villa Gesell.

El rescate del padre y su posterior deceso en Mar del Plata

En el sector del siniestro, personal del área de seguridad de la municipalidad de Villa Gesell logró sacar al hombre de la vivienda, afectado en un 80% de su cuerpo por las quemaduras provocadas por el fuego.

Lamentablemente los bomberos y la policía no pudieron llegar a retirar al nene de 5 años que falleció dentro de la vivienda.

Su padre fue inicialmente derivado al hospital interzonal Oscar Alende de Mar del Plata, donde murió en horas de la tarde de este viernes. La víctima quedó identificada como Esteban Rivero, de 39 años.