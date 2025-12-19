Alvarado comenzó el rearmado con la llegada de un entrenador polémico

El hincha de Alvarado esperaba noticias y las tiene. La primera medida de cara al futuro, se dio con la contratación del entrenador y, a partir de ahora, se avanzará con la conformación de un plantel casi nuevo para afrontar el Torneo Federal A a partir del mes de marzo. Pablo Martel, con vasta experiencia en la categoría, será el encargado de diagramar un "torito" protagonista para intentar regresar lo antes posible a la Primera Nacional.

La llegada de Martel es un poco de aire fresco para el club que desde que perdió la categoría, casi no volvió a expedirse en el tema fútbol, salvo para anunciar salidas. En el medio, la dirigencia se abocó a sumar gente para trabajar a futuro y, sobre todo, terminar los trámites burocráticos que le permitan recuperar la Personería Jurídica y poder normalizara sus papeles.

Ahora empezará otra historia. Alvarado tiene que armar un plantel competitivo en una categoría my difícil, en un torneo muy largo. Lo primero será ver cuántos jugadores puede retener de los que tienen contrato vigente y, después, buscar futbolistas que conozcan el Federal A, que tiene sus cosas y es fundamental saberlas. A veces son más importantes que tengan recorrido en la división que algunos que bajan desde el Nacional y sufren la adaptación.

