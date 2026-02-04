Vecinos atemorizados: se incendia un complejo de viviendas al lado de una clínica

Momentos de tensión se viven en la zona centro de Mar del Plata a raíz de un incendio que se desarrolla en un complejo de viviendas ubicado sobre calle España, entre 25 de Mayo y avenida Luro.

Tres dotaciones de bomberos del Cuartel Central y una de Monolito trabajan intensamente en las tareas de sofocación del fuego que consume el inmueble, con el objetivo de evitar que las llamas se propaguen a construcciones linderas.

“Era un conventillo, no queremos que esto pase a mayores, es un peligro”, confiaron vecinos del lugar en diálogo con 0223, visiblemente preocupados por la magnitud del incendio.

Mientras los bomberos intentan controlar el siniestro, se pueden observar altas columnas de humo espeso visibles a gran distancia, lo que generó alarma entre transeúntes y residentes de la zona.

Por el momento, se investigan las causas que originaron el incendio, mientras continúan las tareas de emergencia en el lugar.

NOTA EN DESARROLLO