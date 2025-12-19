Viernes ventoso y primaveral: ¿cuándo vuelve el calor a Mar del Plata?

Luego de varios días calurosos, la primavera dijo “presente” y se despide con un importante descenso de la temperatura en el comienzo del fin de semana previo a las fiestas.

Para este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una mañana con un cielo parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 19 grados y sin probabilidades de precipitaciones. El viento soplará desde el NE con velocidades de entre 23 y 31 km/h, aportando una sensación térmica algo más fresca en las primeras horas del día.

Por la tarde, se mantendrá el cielo parcialmente nublado, con un leve ascenso de la temperatura que llegará apenas a los 22 grados. El viento seguirá siendo protagonista, con intensidades similares y ráfagas que podrían oscilar entre los 42 y 50 km/h.

En tanto, hacia la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura que descenderá a los 19 grados. El viento del noreste persistirá y se prevé que las ráfagas alcancen entre 51 y 59 km/h, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas costeras y espacios abiertos.

Según el SMN, el calor vuelve mañana sábado, con máximas que alcanzarán los 26 grados Celsius aunque los pronósticos advierten la presencia de lluvias y tormentas por la tarde. El domingo la máxima será calcada pero mejoran las condiciones y no se esperan lluvias en "La Feliz".