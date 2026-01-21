A ponerse bronceador: pronostican varios días de sol y altas temperaturas en Mar del Plata

Mar del Plata arranca este miércoles 21 una seguidilla de días soleados y con altas temperaturas, ideal para los turistas y marplatenses que puedan disfrutar de las bondades del mar, aunque no todo será perfecto porque el viento hará de las suyas (una vez más).

El último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada marcada por la estabilidad climática y con temperaturas que de estar cerca de los 20 grados como hace días atrás, estarán próximas a los 30 grados.

La temperatura mínima estará en torno a los 14 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28°C, configurando un día templado a cálido, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la costa, especialmente en horas de la tarde.

Durante la mañana se espera cielo mayormente despejado, con una temperatura cercana a los 23 grados. Hacia la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 28°C. Por la noche, el cielo se presentará parcialmente nublado, con un leve descenso térmico hasta los 22 grados.

El viento será protagonista a lo largo de todo este miércoles, soplando del sector norte, con velocidades que oscilarán entre 23 y 41 km/h, y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 59 km/h, especialmente durante la tarde y la noche.

El pronóstico extendido del SMN señala que las condiciones serán casi idénticas en lo que resta de la semana, aunque con algunas diferencias: el viernes no habrá mucho viento mientras que el domingo la máxima alcanzará los 32 grados Celsius.

Por las condiciones del tiempo, desde las 11 de la mañana se aconseja usar bronceador de factor de protección solar (FPS) entre 15 y 25, como mínimo y después de las 12 y hasta las 16, usar uno superior al 50.