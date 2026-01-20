Kicillof volvió a reunirse con empresarios: “Pequeños, medianos y grandes, todos coinciden con que les está yendo mal”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes en Chascomús una nueva reunión productiva con representantes de la industria, el turismo, el comercio, la cultura y el sector agrario luego del primer encuentro de este verano realizado la semana pasada en Villa Gesell. Acompañado de la vicegobernadora Verónica Magario y de los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el mandatario bonaerense volvió a realizar un diagnóstico negativo sobre el desarrollo de la temporada y la actividad económica.

Del encuentro participaron más de 250 representantes industriales, turísticos, gastronómicos, comerciales y metalúrgicos, entre otros, con el fin de analizar el desarrollo de la temporada de verano y el impacto de las medidas económicas del gobierno nacional en cada una de las ramas productivas.

En el encuentro con Kicillof realizado en Chascomús participaron más de 250 representantes del sector privado.

La visión de Kicillof sobre el verano 2026

Al hacer uso de la palabra, Kicillof no dudó en asegurar que se vive “una crisis de tal magnitud que en esta reunión hemos escuchado a pequeños, medianos y grandes productores de distintos puntos geográficos de la provincia y todos coinciden con que les está yendo mal”.

En esa línea el gobernador hizo foco en la administración de La Libertad Avanza: “No es casualidad, es culpa de un modelo impuesto por el gobierno nacional hace más de dos años para atacar a los trabajadores, los comerciantes y los empresarios pymes”, agregó el titular del Ejecutivo bonaerense.

Después de eso Kicillof arremetió: “La Argentina está viviendo una fuerte crisis económica e industrial producto de una política económica destinada a destruir el mercado interno. Al bajar los salarios y las jubilaciones, cae el consumo, la producción y el turismo”, sostuvo el mandatario y reparó: “Esa situación se está viendo reflejada en una temporada de verano que no solo es descanso y disfrute, sino también la principal fuente de ingresos de millones de familias bonaerenses”.

Kicillof junto a intendentes y funcionarios de su gabinete en Chascomús.

Por su parte, Magario se sumó al análisis sobre la gobernación de Milei y remarcó: “Desde que asumiói, todas las actividades económicas están deprimidas y se acabó el ciclo virtuoso de la producción, el trabajo, los salarios dignos y el consumo”.

“Debemos recuperar las políticas que permiten que nuestro país crezca y que haya más derechos”, agregó la vicegobernadora.

Kicillof junto al intendente de Chascomús, Javier Gastón.

A su turno el ministro Costa sumó su percepción negativa de la realidad: “Lo que genera el turismo en materia de ingreso y de trabajo lamentablemente se ve muy restringido por responsabilidad de un gobierno nacional que, con su política económica, les quita poder adquisitivo a los potenciales veraneantes y no tiene líneas de apoyo para el sector”, explicó.

Finalmente habló el intendente anfitrión, Javier Gastón, quien también trazó un panorama desalentador: “Esta temporada estamos teniendo una ocupación del 62%, lo que representa una caída respecto de lo que estábamos acostumbrados. Además, disminuyó un 40% el gasto que las y los turistas hacen en los comercios de Chascomús, afectando fuertemente los ingresos de las familias locales”, remarcó en ese sentido el jefe comunal.