Le dicen el pueblo fantasma bonaerense: tiene menos de 10 habitantes y queda a tres horas de Mar del Plata

Si sos de los que disfruta conocer hasta los lugares más recónditos de la provincia de Buenos Aires no te podés perder de visitar uno de sus parajes fantasmas: Gándara. Un destino que podría ser ideal para hacer una escapada de fin de semana.

La localidad pertenece al partido de Chascomús y se encuentra a solo tres horas de Mar del Plata. En los años 80 tuvo su época de gloria gracias a la industria láctea homónima, que atraía tanto a trabajadores como a comerciantes. Su población actual no llega a una decena, pero aún conserva atractivos turísticos.

Gándara, el pueblo fantasma bonaerense

Domingo Leonardo de la Gándara compró estas tierras en el año 1823 y le dio origen al paraje. Antes de morir, le transfirió los lotes a sus hijos para que crearan la estación de tren, la escuela, un monasterio, almacenes, pulperías y la empresa láctea Gándara.

En el 2003, el Grupo Tasselli adquirió las operaciones de la industria láctea y al desembarcar en Chascomús anunció a sus trabajadores que no podría hacerse cargo de los sueldos que se adeudaban. La empresa se declaró en convocatoria de acreedores, por lo cual fue escrachada por el sindicato de lácteos.

La falta de trabajo derivó en el abandono del lugar de su población, que se fue en busca de nuevas y mejores oportunidades. La estación de tren, la Escuela N°21 "25 de mayo” y algunas viviendas siguieron en funcionamiento por un tiempo, hasta que finalmente Gándara se convirtió en un pueblo fantasma.

Qué visitar en Gándara y cómo llegar desde Mar del Plata

Dentro de Gándara se puede recorrer el Monasterio de San José, que fue construido por Alejandro Bustillo en 1939, y la Capilla Nuestra Señora del Rosario, en el mismo lugar. También se pueden recorrer las ruinas de la empresa Gándara, que se encuentran en un predio de más de 50 hectáreas.

En cuanto a gastronomía, se destaca la Pulpería Gándara frente a la estación de tren. Es una parada que se volvió un clásico y resulta imperdible como parte del paseo.

Para llegar a Gándara desde la ciudad de Mar del Plata se debe tomar la Ruta Provincial 2 hacia el norte, viajando unos 312 km en un viaje que dura aproximadamente 3 h 35 min.