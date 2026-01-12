Las orquestas juveniles ante su gran encuentro nacional: se viene el festival “SOIJAr” con destacados artistas invitados

El festival Soijar se desarrollará en Chascomús del 29 al 31 de enero.

En Chascomús crece la expectativa para una nueva edición del festival SOIJAr, el encuentro que reúne a decenas de orquestas infanto juveniles de toda la Argentina en un evento que se extenderá por tres días y que contará con grandes artistas invitados, entre ellos, Nahuel Pennisi, Patricia Sosa, Sandra Mihanovich, Marcela Morelo, Florencia Otero y los maestros Popi Spatocco, Guillermo Scarabino y Hadrian Avila Arzuza.

Desde hace más de media década la Fiesta Federal de las Orquestas Infantiles y Juveniles ha crecido cultural y socialmente y se convirtió en una de las actividades que más se disfrutan durante el verano en Chascomús, además de dinamizar la economía local a partir de una convocatoria que se ha vuelto masiva.

Con el incomparable marco natural del atardecer sobre la laguna de Chascomús, este festival es organizado por la fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina) con el apoyo y acompañamiento de la municipalidad, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El festival SOIJAr, una experiencia sonora y visual única donde la música dialoga con el paisaje.

Durante cada una de las jornadas del evento se ofrecerán tres conciertos imperdibles con acceso gratuito y los grandes artistas invitados citados con anterioridad que se sumarán a los jóvenes músicos para ponerle voz y dirección a un variado repertorio que recorrerá músicas folclóricas de la Argentina y América Latina y celebrará la obra de Mercedes Sosa, a 90 años de su nacimiento.

En esta nueva edición se presentarán tres agrupaciones orquestales surgidas del encuentro, integradas por los 450 jóvenes músicos de las 24 provincias argentinas que llenarán de música la ciudad de Chascomús, declara Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles.

El festival Soijar reúne a 450 jóvenes músicos de todo el país.

Los conciertos del festival SOIJAr 2026

29 de enero

Concierto Apertura - “Semillas de nuestra tierra” - Orquesta Infantil Argentina - Directora: Valeria Atela.

Anfitrionas: Orquesta-Escuela de Guitarras, Orquesta Pre-Infantil “María Elena Walsh” y Orquesta-Escuela de Voces, de la Orquesta-Escuela de Chascomús

Invitados especiales: Nahuel Pennisi - Florencia Otero - Vox Popurri

La programación artística de “El Festival” SOIJAr 2026 se pone en marcha con un recorrido a través de clásicos de la música folclórica argentina y un homenaje a María Elena Walsh a cargo de varias agrupaciones locales y de la Orquesta Nacional Infantil, integrada por 130 niños y niñas de todo el país de entre 9 y 15 años, con la participación de Nahuel Pennisi, una de las figuras actuales más relevantes de la música argentina de raíz, y de Florencia Otero, reconocida por su destacada participación en musicales como Rent, Despertar de primavera, Casi normales y Tango Feroz, entre otros.

30 de enero

Ritmos de Latinoamérica - “Fiesta al atardecer” - Orquesta Filarmónica SOIJAr

Anfitrionas: Orquesta Sinfónica Infantil “Luis Gianneo” y Orquesta Sinfónica Juvenil "Alberto Ginastera", de la Orquesta-Escuela de Chascomús

Director invitado: Guillermo Scarabino

Participación especial: Nelson Castro

Compuesta por 80 multiplicadores formados en la Metodología Orquesta-Escuela y referentes del trabajo pedagógico y musical en sus comunidades, la Orquesta Filarmónica SOIJAr propone un viaje imaginario por el continente americano, a través de obras de arregladores como Juan Carlos Cuacci (Argentina) y compositores como Pedro Elías Gutiérrez (Venezuela), George Gershwin (Estados Unidos), Mozart Camargo Guarnieri (Brasil) y Toño Abreu (República Dominicana) entre otros, de la mano de un notable seleccionado de directores de orquesta.

31 de enero

Sinfonía Folclórica - “Chascomús celebra a Mercedes Sosa” - Orquesta Juvenil Argentina - Director invitado: Popi Spatocco

Invitados especiales: Sandra Mihanovich - Marcela Morelo - Patricia Sosa

Leonel Iglesias (Guitarra)

Conformada durante la semana de capacitación que brinda “El Festival” a sus participantes, la agrupación federal integrada por 130 jóvenes músicos de entre 15 y 21 años repasará una selección de grandes títulos del repertorio de la recordada cantante tucumana que llevó nuestro folclore al mundo, bajo la dirección orquestal del maestro que acompañó a la artista como su director musical durante los últimos 25 años de su carrera y junto a tres de las voces más importantes de la música popular argentina.

El festival Soijar en el parque Libres del Sur, con acceso gratuito.

Un festival con historia e impacto en la comunidad de Chascomús

El festival SOIJAr es un evento cultural de alcance nacional que, desde su primera edición, realizada en 2005, ha servido como un espacio de encuentro, formación y expresión para miles de jóvenes músicos de todo el país.

Cuna de este movimiento cultural y pedagógico a partir de la creación de la primera orquesta-escuela por Valeria Atela, directora-fundadora de la fundación SOIJAr, Chascomús se convirtió en punto de referencia para la actividad de las orquestas infantiles y juveniles de la Argentina, a punto de ser declarada en 2016 Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles por el Congreso de la Nación (ley 27.422).

En este marco, no sólo se ha fortalecido como un espacio clave para la educación y formación continua de jóvenes músicos y líderes, sino que también ha favorecido la consolidación de Chascomús como destino turístico que suma a sus atractivos naturales esta exquisita propuesta artística.

La ciudad, reconocida por su laguna, su patrimonio natural e histórico y su tradición cultural, se transforma durante varios días en un gran punto de encuentro, donde la música se integrará con el paisaje, la arquitectura y la vida comunitaria, potenciando el vínculo entre educación, arte, naturaleza y turismo.

Durante una semana, espacios culturales y escenarios naturales de la ciudad se convertirán en puntos de encuentro entre vecinos, visitantes y jóvenes músicos de todo el país. “El Festival” impulsa así una experiencia que combina turismo cultural, disfrute del espacio público y puesta en valor del patrimonio local, posicionando a la ciudad como destino de acontecimientos artísticos y turismo de experiencias.