No es Mar del Plata: las playas de la Costa Atlántica donde el agua alcanza los 27 grados

El destino todavía es poco masivo, pero cada vez más turistas se animan a visitarlo.

Argentina guarda playas que desafían el mito del mar helado y sorprenden incluso a los viajeros más experimentados. Mientras muchos eligen destinos clásicos como Mar del Plata o Pinamar, existen rincones donde el agua alcanza los 27 grados en pleno verano. La clave está en factores geográficos y corrientes marinas que modifican la temperatura. Son lugares menos masivos, pero ideales para quienes buscan confort y paisajes distintos.

Uno de los casos más emblemáticos es Las Grutas, sobre el Golfo San Matías. Allí, se genera un microclima que actúa como trampa térmica, protegiendo el agua de corrientes frías del Atlántico abierto. En temporada alta, la temperatura puede oscilar entre los 25 y 27 grados. Ese fenómeno curioso permite baños prolongados y una experiencia más cercana a playas de latitudes más cálidas.

Las temperaturas se mantienen altas al menos hasta abril.

Las otras playas que ofrecen aguas cálidas en la Costa Atlántica

Más al norte, pero también fuera del radar masivo, aparece Monte Hermoso. Su particular orientación este-oeste permite ver tanto el amanecer como el atardecer sobre el mar, un fenómeno único en el país. Además, sus aguas suelen estar varios grados por encima del promedio de la Costa Atlántica. Sus 32 kilómetros de arena fina y pendiente suave lo convierten en un destino cómodo y familiar.

Para quienes buscan escenarios todavía más ocultos, hay alternativas que combinan naturaleza y aislamiento. Punta Perdices ofrece pozones turquesas moldeados por la marea, mientras Los Pocitos es apodada el “Caribe bonaerense” por el color de su agua. Son opciones menos elegidas, pero con condiciones térmicas y paisajísticas que redefinen la experiencia de playa en Argentina.