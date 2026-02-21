Costa Atlántica: la escapada junto al mar con piedras rojizas y playas tranquilas

Es una de las alternativas más atractivas y menos conocidas de la zona.

Piedras Coloradas se consolida como una escapada ideal para disfrutar del verano a pocos minutos del centro. Ubicado a cinco kilómetros hacia el sur de Las Grutas, el balneario combina naturaleza, tranquilidad y servicios. El acceso puede realizarse caminando por la costa, en un recorrido que invita a contemplar el paisaje. Esa cercanía, sumada a su perfil más sereno, lo convierte en una alternativa atractiva de la Costa Atlántica.

A diferencia de las playas céntricas, esta ofrece un ritmo más pausado y menor nivel de concurrencia. Su arena densa y firme permite caminar con comodidad y recostarse sin dificultades. En este sector del Golfo San Matías la restinga pierde protagonismo y deja lugar a una superficie más blanda. El entorno, además, favorece el descanso y el contacto directo con el mar.

Muchos veraneantes empezaron a descubrir el refugio hace poco.

Por qué es furor Piedras Coloradas en Las Grutas

El balneario debe su nombre a las grandes rocas rojizas que se distribuyen a lo largo de la costa. El color se debe a la presencia de feldespato, un mineral que aporta su tonalidad característica. Con la marea alta, las piedras quedan parcialmente cubiertas y forman pequeñas postales naturales. Además, los médanos del sector se convierten en escenario para la práctica de sandboard.

En uno de los paradores se ofrecen servicios de alquiler de sombrillas y carpas equipadas con mesa y reposeras. Esta temporada se incorporó un combo que incluye recargas de agua caliente y acceso a baño privado. Entre los atractivos culturales sobresale una pequeña biblioteca de adobe en el ingreso al balneario. Allí, se prestan libros y se realizan actividades recreativas para toda la familia.