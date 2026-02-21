Costa Atlántica: la escapada junto al mar con piedras rojizas y playas tranquilas
El acceso al lugar puede realizarse caminando al costado de la arena.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Piedras Coloradas se consolida como una escapada ideal para disfrutar del verano a pocos minutos del centro. Ubicado a cinco kilómetros hacia el sur de Las Grutas, el balneario combina naturaleza, tranquilidad y servicios. El acceso puede realizarse caminando por la costa, en un recorrido que invita a contemplar el paisaje. Esa cercanía, sumada a su perfil más sereno, lo convierte en una alternativa atractiva de la Costa Atlántica.
A diferencia de las playas céntricas, esta ofrece un ritmo más pausado y menor nivel de concurrencia. Su arena densa y firme permite caminar con comodidad y recostarse sin dificultades. En este sector del Golfo San Matías la restinga pierde protagonismo y deja lugar a una superficie más blanda. El entorno, además, favorece el descanso y el contacto directo con el mar.
Por qué es furor Piedras Coloradas en Las Grutas
El balneario debe su nombre a las grandes rocas rojizas que se distribuyen a lo largo de la costa. El color se debe a la presencia de feldespato, un mineral que aporta su tonalidad característica. Con la marea alta, las piedras quedan parcialmente cubiertas y forman pequeñas postales naturales. Además, los médanos del sector se convierten en escenario para la práctica de sandboard.
En uno de los paradores se ofrecen servicios de alquiler de sombrillas y carpas equipadas con mesa y reposeras. Esta temporada se incorporó un combo que incluye recargas de agua caliente y acceso a baño privado. Entre los atractivos culturales sobresale una pequeña biblioteca de adobe en el ingreso al balneario. Allí, se prestan libros y se realizan actividades recreativas para toda la familia.
Leé también
Temas
Lo más
leído