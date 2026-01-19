El gobierno confirmó que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección en el Mundial 2026

La Scaloneta va por la TV Pública: Adorni confirmó la transmisión de los partidos de la Selección en el Mundial 2026.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó este lunes que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán en forma abierta y gratuita todos los partidos de la Selección argentina en el Mundial de Fútbol 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

En un mensaje publicado en la red social X, Adorni explicó que esa cobertura se logró gracias a un acuerdo comercial, y que los costos de los derechos de transmisión no serán afrontados con dinero de los impuestos. “Para todos, sin usar la plata de todos”, resumió el funcionario sobre la modalidad habitual de financiamiento, presuntamente a través de la venta de publicidad, como también los canales comerciales.

El anuncio llega en un contexto en el que este Mundial generó expectativas no solo por el regreso de la Argentina como campeona vigente, sino también por las negociaciones alrededor de los derechos de transmisión. En el país, además de la señal estatal, Telefe adquirió los derechos generales del torneo y ofrecerá la cobertura de partidos para el público argentino, en conjunto con plataformas de TV paga y servicios de streaming.

Con esta decisión, los aficionados podrán seguir el camino de la selección que dirige Lionel Scaloni sin tener que pagar por señal de cable o servicios adicionales, a la vez que se asegura que, aún con una oferta privada en el mercado, exista una opción gratuita y de alcance federal para ver a la albiceleste.

La TV Pública y Radio Nacional transmitirán a la Selección en el Mundial 2026.

El Mundial de 2026 marcará una edición histórica del torneo, con 48 selecciones participantes y un formato ampliado en tres países sede, lo que despierta aún más interés en los fanáticos de todo el continente.