Un preso hospitalizado intentó escapar: cayó al vacío y murió

Un intento de fuga con una sábana a forma de soga terminó en tragedia.

Un preso murió tras caer desde un tercer piso en el Hospital Central de Mendoza mientras intentaba escapar junto a otro interno que también se encontraba hospitalizado. Ocurrió durante la madrugada del domingo.

De acuerdo a lo informada por la Policía mendocina, el intento de fuga se dio alrededor de las 2:46. Los internos lograron sacar el barrote de una ventana con el objetivo de escapar del edificio. Fue entonces que armaron una cuerda con sábanas para descender de ese tercer piso. No obstante, el objeto improvisado falló y uno de ellos murió.

La puerta principal del Hospital Central de Mendoza, donde se encontraban ambos internos.

Tras caer de gran altura, Juan Marcelo Tejada (35) fue asistido por los guardias y trasladado en camilla a una sala del hospital. Sin embargo, la gravedad de las lesiones fue tal que minutos más tarde perdió la vida.

Por su parte, la Justicia intenta determinar si perdió el equilibrio en plena maniobra o si el soporte improvisado cedió durante el intento de fuga.

La recaptura del cómplice

En tanto, la Policía de Mendoza logró dar con el otro preso, de 26 años, quien logró escapar del hospital pero, al ser visto con una actitud ciertamente sospechosa, alertó a quienes se encontraban en el lugar.

Tras ser interceptado por las autoridades, se excusó con que estaba "cuidando a un familiar". No obstante, la cuartada duró poco y se comprobó que se trataba del interno que había logrado descender del piso tres.

Finalmente fue recapturado y trasladado al penal de Almafuerte, mientras continúa la investigación del hecho.