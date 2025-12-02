Por las cámaras de seguridad, los vieron forzando un portón y quedaron detenidos: tienen 12 y 13 años

Dos menores de 12 y 13 años fueron detenidos este martes por la mañana luego de que las cámaras del 911 los detectaran forzando el portón de ingreso de un edificio ubicado sobre Eufracio Loza al 900, en barrio Alto General Paz. El operador del domo de la zona observó cómo los adolescentes manipulaban la reja y lograban desplazarla de su eje.

A partir del alerta, los móviles fueron guiados mediante las descripciones aportadas desde el sistema de videovigilancia. Minutos más tarde, los efectivos interceptaron a ambos menores en avenida Patria al 700, donde procedieron a su aprehensión.

Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas en el hecho. Los niños quedaron a disposición de la autoridad judicial competente para determinar los pasos a seguir.

El portón del complejo residencial quedó visiblemente afectado por el intento de levantamiento, hecho que también quedó registrado por las cámaras que permitieron la rápida intervención policial.