Un hombre desnudo atacó un auto en plena ruta y quedó filmado

Conductores argentinos y chilenos se encontraron con una escena inesperada en una ruta del país trasandino: un hombre desnudo y fuera de control, lanzándose sobre los vehículos. Un accionar peligroso que terminó registrado en diferentes videos por quienes pasaban por el lugar.

El hombre irrumpía sobre el pavimento, obligando a maniobras bruscas y poniendo en riesgo la circulación en uno de los caminos más transitados entre ambos países. El episodio derivó en daños materiales, intervención policial y una detención que busca ordenar un hecho que pudo terminar en una tragedia.

Todo comenzó en el kilómetro 58 de la CH-255, al norte de Punta Arenas. Automovilistas reportaron que un hombre chileno de unos 50 años caminaba de manera errática, completamente desnudo y con un evidente grado de intoxicación. Su presencia obligó a frenadas repentinas, ya que se lanzaba sin aviso frente a vehículos que viajaban a velocidad sostenida.

Esta vía es una de las prolongaciones de la Ruta Nacional 3 que conecta con Ushuaia y recibe tránsito argentino de manera constante, por lo que la situación afectó a turistas y residentes que cruzan con frecuencia entre Tierra del Fuego y el continente.

Fotos y videos que circularon en redes mostraron momentos de tensión. La temperatura baja de la zona contrastaba con una imagen que sorprendió a todos los presentes. El hombre saltando sobre un auto detenido y otros intentos de subirse a la puerta de un camión en movimiento.

El riesgo aumentó unos minutos después. El hombre tomó una piedra y la arrojó contra un automóvil argentino, lo que provocó la rotura del parabrisas. Este hecho generó imputaciones por daños a la propiedad, además de profundizar la preocupación entre quienes transitaban por el lugar.

Las llamadas de emergencia comenzaron a llegar de inmediato. Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond se movilizó hacia el sector tras recibir múltiples alertas. Los efectivos lograron interceptar al individuo a poca distancia del punto inicial. Al detenerlo, informaron que presentaba un grado alto de agresividad, lo que complicó su reducción.

Una vez controlada la situación, fue trasladado a la unidad policial y posteriormente derivado a Punta Arenas para constatar lesiones y continuar con el procedimiento judicial. Quedó detenido por desórdenes públicos y daños materiales, a la espera de su presentación ante la justicia.