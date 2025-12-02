Tiene una rara enfermedad que puede dejarla cuadripléjica y necesita afrontar gastos médicos: cómo ayudarla

Camila Benetti tiene 26 años, en su adolescencia fue diagnosticada con Síndrome Von Hippel-Lindau (VHL), un trastorno genético hereditario poco común que causa la aparición de múltiples tumores benignos y quistes en varias partes del cuerpo.

En 2024 debió ser intervenida quirúrgicamente ya que uno de los tumores se había alojado en el tronco encefálico y, ahora, por una complicación debe ser intervenida para drenar la zona y quitar las adherencias para que no se generen daños cerebrales. El problema radica en que su obra social no cubre los honorarios del especialista que realizará el procedimiento y, por eso inició una campaña para recaudar $2.500.000 antes del sábado 6 de diciembre.

“Tengo fecha de intervención para este sábado”, dijo en diálogo con 0223 Camila al tiempo que detalló que actualmente se encuentra sin empleo. “Soy instrumentadora quirúrgica. Mi contrato terminó y luego me enfermé. Estuve todo el 2024 internada hasta octubre, luego con internación domiciliaria hasta que logré recuperarme y cuando comencé nuevamente a querer buscar trabajo, mis controles de rutina salieron mal y me dijeron que deben volver a operarme para que el progreso de lo que me está pasando no me deje cuadripléjica o peor”, detalló la joven.

Según indicó Camila, si bien su empresa de medicina prepaga cubre los estudios, el profesional que realizará la intervención cobra un arancel diferencial que para ella es imposible costear en este momento.

“No es un problema de la obra social, Medifé me cubre todo y otros médicos también pero ese en particular no y no cuento con los médicos económicos para solventarlo”, aclaró.

Quienes puedan ayudar a Camila con los gastos médicos pueden realizar una transferencia al alias Camila.benetti