Video: fuerte choque entre un colectivo de la línea 221 y un Jeep

Fuerte choque entre un colectivo de la línea 221 y un Jeep.

Este sábado al mediodía un colectivo de la línea 221 de la empresa Costa Azul chocó contra una camioneta Jeep Ika en la intersección de las calles Viña del Mar y Punta Lara de la ciudad de Santa Clara del Mar.

El hecho alertó a los vecinos de la zona por el fuerte impacto, que terminó con severos daños en ambos vehículos. Sin embargo, afortunadamente, no se registraron heridos a raíz del siniestro.

En el lugar trabajó personal de los Bomberos Voluntarios de Santa Clara. Los conductores de los vehículos no debieron ser asistidos por personal médico, por lo cual el episodio no llegó a mayores.

Circula un video en las redes sociales que fue registrado por testigos del hecho. En las imágenes pueden verse los destrozos en ambos vehículos después del fuerte impacto.