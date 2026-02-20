Gloria del fútbol argentino y autor de un gol inolvidable de la Selección brindó una charla en Aldosivi

Maxi Rodríguez, el coordinador "Pipa" Villar y el gran número de chicos y chicas que participaron de la charla. (Fotos: Prensa Aldosivi)

Una importante visita recibieron los chicos de Aldosivi en el predio con la presencia de Maximiliano Rodríguez, que mantuvo una hermosa charla con los jugadores de inferiores del club. Participaron aproximadamente 220 deportistas de las divisiones de novena a cuarta, infantiles y fútbol femenino.

El exjugador de Newell's y autor de uno de los golews más festejados de Argentina en los mundiales, fue recibido por autoridades del club y por Diego Villar, coordinador de inferiores del club pero a su vez excompañero de la "Fiera" en el equipo rosarino, en inferiores, sub-20 y primera división.

La charla fue sumamente productiva ya que las preguntas fueron realizadas por los chicos lo cual sirvió para que ellos se sacaran muchas dudas de acuerdo a lo que es la figura de un jugador profesional con una extensa carrera.

Algunos de los conceptos

"Tenía siempre el sueño de jugar en primera sabiendo que no es fácil. Porque hay un largo camino hasta llegar a primera no es solo lo que se ve en la TV"

"En Sudáfrica me tocó a Diego como entrenador y a Messi como jugador. Fue algo increíble parecía un sueño. Mejor foto que esa no voy a tener"

"Errores vamos a tener siempre, a veces son importantes, es tratar de salir ese momento. Es muy importante el entrenamiento. Con el error vamos a convivir siempre".

“Lo más lindo que hay es convivir con ese sueño de ser jugador profesional”