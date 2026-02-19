SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Aldosivi Social

Aldosivi confirmó otra jornada solidaria: convocan voluntarios para pintar el Jardín N°951 "Héroes del ARA San Juan"

El programa "Aldosivi Social" tuvo un inicio espectacular en la Escuela Secundaria N°3 y el sábado se viene una nueva juntada para la institución educativa del barrio Santa Rosa del Mar.

El Jardín N°951 "Héroes del ARA San Juan" será el siguiente establecimiento educativo que recibirá la mano solidaria de Aldosivi.

19 de Febrero de 2026 18:17

Por Redacción 0223

PARA 0223

Tras el fructífero debut del programa de voluntariado “Aldosivi Social”, que comenzó con una convocante jornada solidaria de pintura en la Escuela de Educación Secundaria N° 3, el Club Atlético Aldosivi anuncia una nueva convocatoria de voluntariado abierta a toda la comunidad.

Esta vez, se unirán esfuerzos comunitarios para realizar tareas de pintura y mantenimiento general en el Jardín de Infantes Provincial N° 951 “Héroes del ARA San Juan”, ubicado en el barrio Santa Rosa del Mar y nombrado en homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

El jardín, inaugurado en 2018 con este emotivo nombre por iniciativa de la comunidad educativa y marplatense, atiende actualmente a unos 90 niños y niñas en sus instalaciones.

La actividad se desarrollará el sábado 21 de febrero de 2026, de 8:00 a 16:00 horas, en la siguiente ubicación

•    Dirección: Esquina de calle 38 y calle 431, barrio Santa Rosa del Mar, Mar del Plata. 

•    Cómo llegar: Acceso principal por Av. Jorge Newbery, pasando el UTOI. El jardín se encuentra a solo 2 cuadras de la avenida.

Las tareas previstas incluyen

•    Pintura de interiores y/o exteriores (según necesidades prioritarias). 

•    Mantenimiento general del patio y espacios comunes: limpieza, arreglos menores, pintura y reparación de juegos infantiles, entre otras acciones.

Colaboración especial: La jornada se llevará a cabo junto a agrupaciones de Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) de la ciudad, conectadas directamente con las familias de los tripulantes del ARA San Juan, sumando un significativo aporte de memoria histórica y solidaridad al trabajo en el jardín.

Aldosivi impulsa un programa integral de voluntariado abierto a todo público mayor de edad, con el objetivo de extender la pasión por el “Tiburón” más allá de la cancha a través de acciones concretas de inclusión social, compromiso comunitario y articulación con instituciones educativas, deportivas, culturales y sociales de Mar del Plata.

Continuidad de trabajos en la Secundaria N° 3

El último sábado, el equipo de voluntariado de Aldosivi volvió a la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 3 para una nueva jornada de trabajo comunitario: reparación de sillas y bancos que regresarán al aula. Desde la escuela agradecieron especialmente a:

* Todo el equipo de voluntarios que se sumó durante la mañana.

* El equipo del Taller "Herrería Correa", por las soldaduras y reparaciones técnicas.

* Ferretería Acantilados y Ferretería Villen, por su generosa provisión de materiales. 

Convocatoria

El club invita a voluntarios a sumarse a esta nueva jornada solidaria en el Jardin nº 951. Además, se solicita a comercios, empresas y particulares, donaciones de materiales necesarios para la actividad: pinturas (látex interior/exterior, esmalte sintético negro y de distintos colores para los juegos, barniz), rodillos, brochas, lijas, guantes, elementos de limpieza, herramientas básicas, etc.

Inscripciones y coordinación de donaciones

Exclusivamente a través del WhatsApp de la Oficina de Socios del Club Atlético Aldosivi: 223 300-5724.
 

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar