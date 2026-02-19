Aldosivi confirmó otra jornada solidaria: convocan voluntarios para pintar el Jardín N°951 "Héroes del ARA San Juan"

El Jardín N°951 "Héroes del ARA San Juan" será el siguiente establecimiento educativo que recibirá la mano solidaria de Aldosivi.

Tras el fructífero debut del programa de voluntariado “Aldosivi Social”, que comenzó con una convocante jornada solidaria de pintura en la Escuela de Educación Secundaria N° 3, el Club Atlético Aldosivi anuncia una nueva convocatoria de voluntariado abierta a toda la comunidad.

Esta vez, se unirán esfuerzos comunitarios para realizar tareas de pintura y mantenimiento general en el Jardín de Infantes Provincial N° 951 “Héroes del ARA San Juan”, ubicado en el barrio Santa Rosa del Mar y nombrado en homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

El jardín, inaugurado en 2018 con este emotivo nombre por iniciativa de la comunidad educativa y marplatense, atiende actualmente a unos 90 niños y niñas en sus instalaciones.

La actividad se desarrollará el sábado 21 de febrero de 2026, de 8:00 a 16:00 horas, en la siguiente ubicación

• Dirección: Esquina de calle 38 y calle 431, barrio Santa Rosa del Mar, Mar del Plata.

• Cómo llegar: Acceso principal por Av. Jorge Newbery, pasando el UTOI. El jardín se encuentra a solo 2 cuadras de la avenida.

Las tareas previstas incluyen

• Pintura de interiores y/o exteriores (según necesidades prioritarias).

• Mantenimiento general del patio y espacios comunes: limpieza, arreglos menores, pintura y reparación de juegos infantiles, entre otras acciones.

Colaboración especial: La jornada se llevará a cabo junto a agrupaciones de Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) de la ciudad, conectadas directamente con las familias de los tripulantes del ARA San Juan, sumando un significativo aporte de memoria histórica y solidaridad al trabajo en el jardín.

Aldosivi impulsa un programa integral de voluntariado abierto a todo público mayor de edad, con el objetivo de extender la pasión por el “Tiburón” más allá de la cancha a través de acciones concretas de inclusión social, compromiso comunitario y articulación con instituciones educativas, deportivas, culturales y sociales de Mar del Plata.

Continuidad de trabajos en la Secundaria N° 3

El último sábado, el equipo de voluntariado de Aldosivi volvió a la Escuela Provincial de Educación Secundaria N° 3 para una nueva jornada de trabajo comunitario: reparación de sillas y bancos que regresarán al aula. Desde la escuela agradecieron especialmente a:

* Todo el equipo de voluntarios que se sumó durante la mañana.

* El equipo del Taller "Herrería Correa", por las soldaduras y reparaciones técnicas.

* Ferretería Acantilados y Ferretería Villen, por su generosa provisión de materiales.

Convocatoria

El club invita a voluntarios a sumarse a esta nueva jornada solidaria en el Jardin nº 951. Además, se solicita a comercios, empresas y particulares, donaciones de materiales necesarios para la actividad: pinturas (látex interior/exterior, esmalte sintético negro y de distintos colores para los juegos, barniz), rodillos, brochas, lijas, guantes, elementos de limpieza, herramientas básicas, etc.

Inscripciones y coordinación de donaciones

Exclusivamente a través del WhatsApp de la Oficina de Socios del Club Atlético Aldosivi: 223 300-5724.

