Se viene el verano: cómo remodelar y crear la terraza de tus sueños

Por si había alguna duda de su importancia, el confinamiento por el Covid- 19 hace 5 años redescubrió a las terrazas como verdaderos espacio de disfrute y desde entonces es una tendencia que crece año tras año. Ya sea para relajarse, recibir amigos o sumar un pequeño rincón natural en plena ciudad, cada vez más personas buscan adaptar estos ambientes para aprovecharlos durante todo el año. Especialistas en diseño y decoración coinciden: una terraza perfecta combina funcionalidad, confort y estilo, sin importar el tamaño del espacio.

Mobiliario adecuado: la base de un espacio funcional

La elección de los muebles es determinante para definir el carácter de la terraza. Los juegos de exterior fabricados en materiales resistentes al clima —como madera tratada, aluminio o resinas sintéticas— son los más recomendados por su durabilidad y bajo mantenimiento.

Sillones amplios, mesas de apoyo, sillas plegables o sets tipo bistró permiten adaptar el diseño a terrazas grandes o balcones reducidos. Los textiles, como almohadones y mantas, aportan confort y calidez y permiten renovar el estilo con facilidad.

Plantas: vida, color y privacidad

La presencia de vegetación es un punto central para mejorar la estética y la sensación ambiental del espacio. Las jardineras, macetas de distintos tamaños y los jardines verticales ofrecen soluciones para cualquier superficie, incluso en terrazas pequeñas.

Además de sumar color y frescura, las plantas funcionan como barrera natural para ganar privacidad frente a vecinos o edificios cercanos. Las especies aromáticas y florales, por su parte, convierten el ambiente en un rincón agradable tanto visual como sensorialmente.

Iluminación: el secreto del encanto nocturno

Una terraza bien iluminada puede usarse tanto de día como de noche. Las guirnaldas, lámparas cálidas, veladores exteriores y faroles se convirtieron en tendencia en los últimos años, ya que generan atmósferas íntimas y acogedoras sin necesidad de grandes instalaciones.

Para los días de sol intenso, especialistas recomiendan sumar una sombrilla, toldo o pérgola que brinde sombra y permita disfrutar del espacio de manera más confortable.

Detalles que marcan la diferencia

El piso, muchas veces relegado, puede cambiar por completo la apariencia de la terraza. Decks de madera, baldosas antideslizantes o alfombras de exterior aportan textura y delimitan zonas dentro del mismo ambiente.

Otro aspecto práctico es el almacenamiento: baúles impermeables o bancos con espacio interno permiten guardar almohadones, mantas y herramientas sin ocupar metros adicionales.

Por último, los diseñadores aconsejan dividir la terraza en áreas específicas —una de descanso, otra para plantas e incluso un rincón para comer— con el objetivo de optimizar la circulación y el uso cotidiano.

Cuánto cuesta: tendencias y opciones según el gusto (y el bolsillo)

Entre las opciones disponibles en el mercado se destacan juegos completos de living exterior, sets compactos de aluminio y muebles modulares que se adaptan a distintos espacios. Estas alternativas permiten personalizar la terraza según el estilo buscado: desde propuestas económicas pero funcionales, hasta líneas más sofisticadas que combinan diseño y resistencia.

Juegos de mesas y sillas simil Rattan se consiguen en un importante sitio de compras online, desde los 165 mil pesos; sillones de exterior de eucalipto desde los 195 mil pesos; hasta un juego de living exterior de un duradero polipropileno a 1.100.000 pesos.

Más allá del mobiliario, existen otros gastos menos visibles pero importantes como las plantas, macetas, jardineras o un pequeño jardín vertical, que pueden conseguirse –de a poco- y puede demandar algunos miles de pesos, dependiendo de cuántas y qué tipo de plantas elijas.

Iluminación exterior —guirnaldas, faroles, luces solares o lámparas de exterior— también implica inversión, aunque suele ser más chica comparada con los muebles. Accesorios como almohadones, mantas, alfombras de exterior, maceteros, etc., suman comodidad y estilo a la terraza por montos generalmente bajos o moderados.

Después si queremos hacer modificaciones en el piso (deck de madera, baldosas, cerámicas) o agregar sombra (sombrilla, pérgola, toldo), el costo puede subir considerablemente, dependiendo del material y tamaño del proyecto.

Las opciones son varias y podemos empezar de a poco para cambiar nuestra terraza o balcón. ¡A disfrutar del verano!