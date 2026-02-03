El aire acondicionado no enfría: qué hacer para solucionarlo

La falta de enfriamiento de un equipo de aire acondicionado puede tener causas simples que pueden ser resueltas por el propietario. Foto ilustrativa.

Encender el aire acondicionado y comprobar que no enfría es una de las situaciones más frustrantes que a uno le puede ocurrir en plena ola de calor. Y más si a eso se le suma, sin saberlo, una costosa reparación.

Sin embargo, especialistas coinciden en que este problema puede tener causas simples y frecuentes, que van desde la acumulación de suciedad hasta fallas puntuales en componentes internos. La clave es mantener la calma y realizar una revisión ordenada antes de recurrir a un servicio técnico especializado.

Filtros sucios y falta de gas

Uno de los motivos más habituales por los que el aire acondicionado pierde capacidad de enfriamiento es la suciedad en los filtros. Estos elementos cumplen la función de purificar el aire y, cuando acumulan polvo y partículas, obstruyen el flujo, reduciendo de manera significativa el rendimiento del equipo.

Otra causa frecuente es la falta de gas refrigerante, un componente esencial para el proceso de enfriamiento. Cuando el nivel es bajo, el sistema no logra alcanzar la temperatura programada. En muchos casos, la pérdida se debe a fugas imperceptibles que, con el tiempo, afectan la eficiencia del aparato.

Ante esta situación, los expertos recomiendan no manipular el equipo y contactar a un técnico matriculado, que pueda detectar la fuga, repararla y recargar el refrigerante de forma segura.

Malos olores: una señal de alerta

El mal olor al encender el aire acondicionado es otro problema frecuente durante el verano. Según explican los especialistas, suele estar vinculado a la acumulación de humedad en los conductos, lo que favorece la aparición de moho, bacterias y hongos.

Fabián Diez, técnico especializado en aires acondicionados, explicó que la limpieza de los filtros, “los puede realizar el propietario si es que tuvo la capacitación hecha por el instalador” y en general, “se deben limpiar cada 3 meses dependiendo del lugar donde esté ubicado”, explicó en diálogo con 0223.

La solución inicial consiste en realizar una limpieza profunda: desmontar los filtros y lavarlos con agua y jabón neutro, además de aplicar productos desinfectantes específicos para los conductos internos.

Si el olor persiste, se aconseja solicitar la intervención de un profesional para eliminar por completo los microorganismos y prevenir riesgos para la salud.

Gotea agua: qué hacer

El goteo de agua por la parte frontal del equipo es un síntoma claro de obstrucciones en los desagües o fallas en el sistema de drenaje. Si no se soluciona a tiempo, puede provocar filtraciones, daños en paredes o techos y generar un ambiente propicio para la proliferación de moho.

La primera medida es verificar que los conductos de drenaje estén libres de suciedad. Si el inconveniente continúa, es recomendable una revisión técnica, ya que podría tratarse de un problema en la bomba de drenaje o en la instalación del equipo.

Ruidos extraños: qué los provoca

Los ruidos anómalos o excesivos suelen estar relacionados con tornillos sueltos, paneles mal ajustados o fallos en los ventiladores. En algunos casos, un simple ajuste puede resolver el problema, aunque también puede ser necesario revisar el estado de las piezas internas.

Ignorar estos sonidos puede agravar la situación, ya que los componentes desalineados aumentan el desgaste del equipo. Ante cualquier ruido inusual, los especialistas aconsejan apagar el aparato y consultar el manual del usuario antes de realizar ajustes por cuenta propia.

Qué hacer ante una falla del equipo

Cuando el aire acondicionado presenta una falla, es fundamental seguir un protocolo básico. El primer paso es revisar el manual del fabricante, donde suelen detallarse soluciones para problemas comunes.

“La fallas más usuales además de la falta de refrigerante o los filtros sucios, pueden ocurrir por un mal ajuste del control y que el equipo esté en modo ventilador (fan) o calor en vez de frío (cool)”, razonó Diez.

Resetear el control remoto, puede solucionar uno de las fallas más usuales.

También hay que tener en cuenta el mal funcionamiento de la parte eléctrica del dispositivo. “Muchas veces se desprograman los equipos y hay que resetearlos desenchufándolo por 5 minutos. Lo mismo suele pasar con los controles y se resetean sacándole las pilas unos minutos”, aclaró.

Si las acciones básicas no solucionan el problema, lo más prudente es recurrir a un servicio técnico especializado, porque dejar pasar el tiempo solo puede empeorar la situación y convertir una reparación simple en una mucho más compleja y onerosa.