Un incendio preocupó a los vecinos y a todo un barrio del sur de Mar del Plata

Los bomberos del cuartel central llegaron para sofocar el siniestro.

Una vivienda en el barrio El Martillo sufrió el incendio que se propagó rápidamente, Varios dotaciones tuvieron que trabajar en el lugar y afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

La primera cuadrilla acaparó los principales foco ígneos pero una dotación del Cuartel del Centro sirvió de apoyo para contrarrestar el fuego. También tuvieron que dar aviso a los bomberos del puerto para palear el inminente peligro.

Los cuarteles de refuerzo en la zona.

En la casa funcionaba un taller textil ubicado en la calle Antonio Valentini. Las dotaciones en conjunto terminaron por dominar el fuego y controlar la situación en el barrio del sur de Mar del Plata.

El hecho ocurrió cerca de las 19 horas y la intervención de los distintos cuerpos de bomberos permaneció en el lugar duranta aproximadamente una hora.