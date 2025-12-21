Tenía sexo en el auto y le disparó a un hombre que se asomó por la ventanilla

Apenas pasaron treinta segundos entre un servicio sexual en el interior de un auto, un sujeto que se asoma por la ventanilla y la reacción del conductor de hacer bajar a la mujer, efectuar un disparo y darse a la fuga. Esa es la secuencia que investiga la policía tras el ingreso a la guardia del hospital de un hombre de 30 años con una herida de arma de fuego en la cadera.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos que pudo hacer 0223, todo ocurrió en inmediaciones de la avenida Champagnat y calle Rodríguez Peña donde detuvo su marcha el conductor de un auto y pactó con una mujer tener un servicio sexual dentro del rodado.

En momentos que llevaban el intercambio adelante, la pareja de la mujer se asomó por la ventanilla del auto, se produjo un forcejeo y ella bajó del rodado. "Allí el conductor extrajo un arma de fuego, efectuó un disparo y se dio a la fuga", dijeron las fuentes consultadas.

Le disparó y se fugó. Foto ilustrativa (0223).

"Por la dinámica que se describió se estima que el sujeto se dispara pensó que iban a asaltarlo y disparó tras unos momentos de confusión en los que no dejaba bajar a la mujer", agregaron.

El herido, que supuestamente "custodiaba" la tarea de su pareja es un hombre que está en situación de calle y que registra procesos penales desde 2020 a la fecha por encubrimiento, robo y tentativa de robo.

La mujer, que fue identificada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) también registra actuaciones previas por infracción a la ley de violencia familiar, lesiones, robo y tentativa de robo agravado.

Fue personal de la comisaría cuarta el que hizo las actuaciones por abuso de armas y lesiones que fueron remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Alejandro Pelegrinelli. Los investigadores intentan visualizar en las cámaras de seguridad de la zona el rodado para dar con la identificación del cliente que disparó y se dio a la fuga.