Un dolor de cabeza para Scaloni: la estrella de la Scaloneta que se retiró lesionada

Una de las figuras del seleccionado argentino se retiró lesionada y saltaron las alarmas en el cuerpo técnico albiceleste.

La Selección Argentina volvió a encender las alarmas por uno de sus futbolistas habituales en las convocatorias de Lionel Scaloni. Nicolás González debió salir reemplazado a los 27 minutos del partido entre Atlético de Madrid y Girona tras sentir una molestia muscular, un episodio que revive un fantasma que lo ha perseguido durante buena parte de su carrera profesional.

Las lesiones fueron, históricamente, el principal obstáculo en la trayectoria del ex Argentinos Juniors. Durante su paso por Italia, los problemas físicos marcaron su continuidad: en Fiorentina llegó a perderse 32 partidos, mientras que en Juventus acumuló 18 ausencias. Incluso, estas complicaciones lo dejaron afuera del Mundial de Qatar 2022 cuando aparecía como una alternativa firme para el ataque argentino.

Desde su llegada al Atlético de Madrid, el panorama parecía haber cambiado. Nico González había logrado continuidad y regularidad bajo la conducción de Diego Simeone, sin sufrir contratiempos de gravedad. Sin embargo, este domingo 21 de diciembre, en el Estadio Municipal de Montilivi y por la fecha 17 de LaLiga, la historia volvió a repetirse.

Corrían 27 minutos del primer tiempo cuando el futbolista nacido en Escobar intentó un desborde por la banda izquierda y realizó gestos evidentes de dolor tras sentir un tirón en el muslo derecho. El cuerpo médico del Atlético ingresó de inmediato al campo y le indicó al Cholo Simeone que debía realizar el cambio. En su lugar ingresó Conor Gallagher, quien luego terminaría marcando un gol.

De esta manera, Nico González activó las alertas tanto en el conjunto colchonero como en la Selección Argentina. Si bien el parate por las fiestas puede jugar a favor para su recuperación y aún se espera el parte médico oficial, hoy aparece en duda para el duelo del 4 de enero ante Real Sociedad y, especialmente, para la Supercopa de España que comenzará el 8 de enero en Arabia Saudita.

Pensando a largo plazo, el contexto no es menor. Se aproxima el último semestre previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y el historial de lesiones de González vuelve a quedar bajo la lupa. Su talento no se discute, pero su disponibilidad física será un factor clave a la hora de definir la lista de 26 futbolistas que buscarán defender el título del mundo.