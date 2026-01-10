La joya de la Selección Argentina en la mira del Napoli: el jugador que puede arribar a las tierras de Maradona

A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo, una de las figuras de la albiceleste analiza cambiar de club y el vigente campeón de Italia sería el principal interesado en hacerse con sus servicios.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, muchos jugadores aún tienen su lugar asegurado en la lista de Lionel Scaloni y por esta razón este mercado de pases será imorante para que sumen más minutos. En este caso uno de los jugadores que ha sumado multiples participaciones con la Selección Argentina en los últimos dos años, no ha tenido un buen inicio en su club y podría recalar en el Napoli, la tierra santa de Diego Armando Maradona.

El jugador en cuestión es Thiago Almada que en esta temporada 2025/26 ha tenido muy poca participación en el Atlético de Madrid. El jugador de la albiceleste, apenas sumó 15 minutos en la derrota ante el Real Madrid el jueves y atraviesa un presente muy distinto al que imaginaba cuando llegó desde Olympique de Lyon y hoy aparece en el radar de un grande de Italia.

El mediapunta argentino no logró consolidarse en el esquema de Diego Simeone y su participación ha sido mínima en una temporada cargada de compromisos. La falta de continuidad llevó al club Colchonero a declararlo transferible a solo meses de su arribo, una decisión que sorprendió por el peso del nombre y la expectativa que había generado entre los hinchas.

El primer interés concreto llegó desde Brasil, con Gremio de Porto Alegre, aunque la propuesta económica estuvo lejos de satisfacer las exigencias del Atlético de Madrid. El escenario cambió en las últimas horas con la aparición del Napoli, que ya había seguido de cerca al ex Vélez en el pasado y ahora vuelve a la carga con una necesidad puntual en su plantel.

Según informó el portal italiano AreaNapoli, el equipo dirigido por Antonio Conte analiza seriamente avanzar por Almada para cubrir una eventual salida de Noa Lang al Galatasaray. Esa operación le permitiría al club napolitano contar con dinero fresco y presentar una oferta acorde a lo que pretende el Atlético para desprenderse del futbolista argentino.

Desde Italia también aseguran que ya hubo contactos con el representante de Almada y que existe buena predisposición para que la negociación avance. La alternativa que más seduce al Napoli es una cesión con opción de compra, aunque todo dependerá de la postura final de Simeone y del club madrileño respecto a una salida a mitad de temporada.

Los números reflejan con claridad la situación: Almada disputó apenas 16 partidos entre LaLiga, Copa del Rey, Champions League y Supercopa, y solo fue titular en cinco ocasiones. En la Champions, un torneo clave para medir jerarquía, no arrancó desde el inicio en ninguno de los seis encuentros y acumuló apenas 60 minutos. Su aporte ofensivo se limita a dos goles y una asistencia, todos en el ámbito local, una estadística muy por debajo de lo esperado para un futbolista que aspira a disputar su segundo Mundial con la Selección Argentina.