Fin de domingo con probabilidad de chaparrones y un positivo pronóstico para la semana de Navidad

Esta noche, la temperatura rondará los 21° y el viento del sudoeste será casi imperceptible. Cómo estará el tiempo el 24 a la noche.

Para este lunes esperan una máxima de 22° y una mínima de 16° en Mar del Plata.

21 de Diciembre de 2025 18:27

Por Redacción 0223

Después un domingo soleado e ideal para disfrutar al aire libre, los marplatenses comienzan a preguntarse si se repetirá durante los próximos días festivos y por la proximidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece un pronóstico con mayores certezas.

En principio, en cuanto a las últimas horas de este jornada, el organismo anunció probabilidad de chaparrones durante la noche, aunque no bajará la temperatura, que rondará los 21°, y el viento del sudoeste será casi imperceptible.

Por otra parte, para este lunes prevé una máxima de 22° y una mínima de 16°, con el cielo mayormente nublado como constante en gran parte del día.

No anuncian lluvias para el miércoles 24 ni jueves 25 de diciembre en Mar del Plata.

En tanto al viento, correrá del sur a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) a la mañana y a la tarde cambiará al sudeste, y bajará la intensidad a entre 7 y 12 km/h. Finalmente, por la noche rotará al norte y se mantendrá con el mismo ritmo. 

Y lo que todos nos preguntamos: ¿Cómo estará el 24 a la noche? Según el SMN, después de un martes caluroso, el miércoles el cielo estará nublado y la máxima será de 26°, sin precipitaciones a la vista.

