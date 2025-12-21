Fin de domingo con probabilidad de chaparrones y un positivo pronóstico para la semana de Navidad
Esta noche, la temperatura rondará los 21° y el viento del sudoeste será casi imperceptible. Cómo estará el tiempo el 24 a la noche.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después un domingo soleado e ideal para disfrutar al aire libre, los marplatenses comienzan a preguntarse si se repetirá durante los próximos días festivos y por la proximidad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece un pronóstico con mayores certezas.
En principio, en cuanto a las últimas horas de este jornada, el organismo anunció probabilidad de chaparrones durante la noche, aunque no bajará la temperatura, que rondará los 21°, y el viento del sudoeste será casi imperceptible.
Por otra parte, para este lunes prevé una máxima de 22° y una mínima de 16°, con el cielo mayormente nublado como constante en gran parte del día.
En tanto al viento, correrá del sur a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora (km/h) a la mañana y a la tarde cambiará al sudeste, y bajará la intensidad a entre 7 y 12 km/h. Finalmente, por la noche rotará al norte y se mantendrá con el mismo ritmo.
Y lo que todos nos preguntamos: ¿Cómo estará el 24 a la noche? Según el SMN, después de un martes caluroso, el miércoles el cielo estará nublado y la máxima será de 26°, sin precipitaciones a la vista.
