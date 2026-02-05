Andá guardando el paraguas: cómo estará el tiempo este viernes en Mar del Plata

Cómo estará el tiempo este viernes en Mar del Plata.

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Metereológico Nacional (SMN) el próximo viernes 6 de febrero, la temperatura máxima en Mar del Plata será de 25°C mientras que la mínima será de 15°C.

El día comenzará con el cielo mayoritariamente nublado, que se irá despejando de manera parcial hacia el mediodía para continuar el resto de la jornada con nubosidad variable. En cuanto a la temperatura, el valor más cálido será en la tarde, donde podrían alcanzarse los registros máximos, de 25 grados.

Durante toda la jornada habrá vientos con predominancia del sector sur, de hasta 30 kilómetros por hora. Sin embargo, no se registran posibilidades de chaparrones en ningún momento del día.

El clima del viernes parece anticipar lo que se vivirá el fin de semana en Mar del Plata: cielos despejados y temperaturas cálidas, pero con vientos leves de hasta 30 kilómetros por hora.