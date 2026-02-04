Nuevo alerta amarillo en Mar del Plata: se viene un jueves pasado por agua

Después un miércoles pegajoso y con nubes amenazantes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas durante la madrugada en Mar del Plata.

En principio, de acuerdo al organismo, la jornada finalizará con 21°, ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del sector este y sin precipitaciones, aunque las tormentas se desatarán en las primeras horas del jueves.

Es que para esa franja horaria rige la advertencia climatológica por tormentas de variada intensidad acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Un temporal azotará a la ciudad desde la madrugada del jueves.

Asimismo, el SMN pronosticó valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Sin embargo, las lluvias protagonizarán el día, ya que también están previstas tormentas a la mañana y tormentas aisladas por la tarde, con una máxima de 26° y mínima de 19°.

A la noche únicamente quedarían chaparrones y fuertes ráfagas de hasta 60 km/h que correrán del sur, mientras el viernes volvería a salir el sol y el termómetro alcanzaría los 25° de máxima.