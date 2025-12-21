Insólitas faltas de ortografía en las calles de Mar del Plata: tildes mal puestas, otras que no están y letras de más

La provincia de San Juan figura con una "u" más en la intersección con Avellaneda.

Perfecta, aún más con imperfecciones: así es Mar del Plata. Cuando uno cree conocer cada fragmento de su ciudad, siempre existen imperceptibles detalles y mínimos errores que al verlos logran sacarle una sonrisa a cualquiera.

Todos memorizamos o al menos intentamos recordar las calles, e incluso a veces hasta leemos los formalmente llamados carteles nomencladores de forma automática, sin fijarnos si realmente están bien escritos, sean un apellido, una fecha o un lugar.

Sin embargo, una baja porción de ellos contiene algún tipo de error, como tildes mal ubicadas o letras que no existen. En este pequeño resumen, las fallas que logró encontrar la redacción de 0223, con breves explicaciones de la confusión y por qué, de ser necesario, fueron elegidos para convertirse en calle.

Algunas calles mal escritas de Mar del Plata

Lijo Lopéz

Para muchos desconocido, José Luis López fue el primer director del "Asilo Rural San José", la primera escuela pública que se ubicaba en la manzana entre las calles 6 de Septiembre (hoy Hipólito Yrigoyen), 3 de Febrero, Mitre y 11 de Septiembre. Se inauguró el 25 de abril de 1872 con seis alumnos y luego pasó a llamarse Escuela común de varones número 1. Las tildes son el principal problema para los encargados de instalar los carteles y este fue el primer ejemplo encontrado.

Y seguimos con los López

Sutil. Para no errar nuevamente con la tilde, en este caso prefirieron obviarla. A fines de 1887, el periodista español Justo Sanjurjo López de Gomara inició la publicación de un semanario que marcó el camino del periodismo marplatense: El Bañista. López de Gomara escribía noticias destinadas al interés de los vecinos de esa época, como perros sueltos, baldíos con pastizales, problemas y sucesos del balneario.

Un error que nos confundió a todos

Al discutir este error, gran parte sostenía que Beruti llevaba dos "t". Lamento informar que no es así, aunque en el imaginario social, probablemente por el error en los letreros, se crea que sí. Yendo hacia avenida Constitución, primero viene French y luego Beruti. Poco que añadir sobre quiénes fueron antes de ser calle.

Suan Juan

Como portal de noticias, estamos en la obligación de revelar que a todos nos sucede. Un error de tipeo, puede pasar, aunque es llamativo que los encargados de su instalación le hayan agregado una "u" más a San Juan, en la intersección con Avellaneda, sin haberlo notado en algún momento.

Santa Fé

Otra provincia mal escrita. Sí, la cuna de Messi, Di María, Monzón, Fito Páez, Olmedo y Baglietto, entre otros, en nuestra ciudad aparece con una tilde inexistente. El error figura en uno de los carteles sostenidos por el semáforo y se recuerda que las palabras de una sola sílaba generalmente no se acentúan gráficamente, salvo excepciones puntuales para distinguirse.

José Marmól

Una nueva acentuación equívoca. En el cruce con Florisbelo Acosta, el apellido del destacado poeta, novelista, periodista y político argentino, figura clave del romanticismo en Argentina y miembro de la Generación del '37, sufrió un ligero cambio de acentuación.



El objetivo de esta nota no es que los corrijan, para nada. Son fallas que vuelven únicos y raros a esos carteles. Salir de lo ordinario y común, ese es el sentido. La idea es encontrar el error donde nunca, o casi nunca, se comete. Si querés enviar un nuevo cartel con un yerro en la escritura, podés hacerlo al 2235505443.