Mar del Plata se quedó con el doblete provincial en la Exhibición de Rescate Competitivo por el Día del Guardavidas

En el marco del Día Nacional del Guardavidas, Mar del Plata fue escenario de una verdadera fiesta del deporte y el profesionalismo con la realización de la 42ª Exhibición de Rescate Competitivo para Guardavidas. La competencia, organizada como cada año por el Sindicato de Guardavidas Mar del Plata, reunió a más de 450 participantes provenientes de distintos puntos del país y convirtió a las playas frente al Museo MAR en el epicentro de la actividad.

El evento contó además con la presencia del intendente Agustín Neme, autoridades municipales, dirigentes gremiales e invitados especiales, que acompañaron una jornada marcada por la destreza, la camaradería y el espíritu competitivo de los equipos.

A lo largo del día se disputaron las pruebas correspondientes a los torneos local, provincial y Open, con un alto nivel técnico y una nutrida participación. En ese contexto, Mar del Plata tuvo una actuación sobresaliente al quedarse con el campeonato provincial tanto en la categoría femenina como en la masculina, confirmando su tradición y jerarquía en la disciplina.

En la rama femenina, el título provincial fue para Mar del Plata “A”, mientras que en el cuadro masculino la consagración quedó en manos de Mar del Plata “B”. Ambos equipos estuvieron capitaneados por Andrés Rosso (femenino) y Lisandro Blinkhorn (masculino), quienes lideraron el camino hacia el doblete que posicionó a la ciudad en lo más alto de la competencia.

A nivel local, el primer puesto fue para Bahía Sur. En tanto, en el torneo Open masculino se impuso MDQ Life Saving Club, mientras que en el Open femenino la victoria fue para Sindicato Open.

Al cierre de la jornada, el secretario general del Sindicato de Guardavidas, Néstor Nardone, destacó el alcance y la calidad del encuentro. “Estamos muy felices y conformes por la enorme participación que tuvo la competencia. Además, queremos resaltar que en el torneo provincial Mar del Plata fue campeón tanto en masculino como en femenino. Felicitamos a sus capitanes y a todos los equipos, y les deseamos un muy feliz día a todos los guardavidas del país”, expresó.