De la mano de los extranjeros: Peñarol se vuelve a Mar del Plata con una importante victoria

El equipo de Leo Costa le ganó a Olímpico en condición de visitante y llegó a su decimosegundo triunfo en la temporada.

Peñarol cerró este miércoles por la noche su gira por Santiago del Estero con una victoria de peso en la Liga Nacional. El conjunto dirigido por Leonardo Costa superó por 87-74 a Olímpico de La Banda como visitante y alcanzó su 12° triunfo de la temporada, resultado que le permitió volver a Mar del Plata con saldo equilibrado y mejores sensaciones desde lo colectivo e individual luego de la abultada derrota del lunes.

El cierre del partido volvió a tener como protagonista a Al Thornton, decisivo en los momentos calientes del juego. El experimentado extranjero tomó las últimas ofensivas, sacó faltas clave y terminó con 17 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. De todos modos, el goleador de la noche fue Sean Armand, que en su segundo partido con la camiseta “milrayitas” mostró todo su repertorio ofensivo con 21 tantos y una notable eficacia desde el perímetro (4 de 6 en triples).

El inicio de Peñarol fue ideal y marcó el tono del primer cuarto. Con intensidad defensiva, dominio del rebote ofensivo y buena selección de tiros, estableció un parcial de 9-0 en apenas tres minutos. Olímpico estuvo más de cinco minutos sin convertir y llegó a sufrir un 12-0 que obligó a Martín Villagrán a pedir tiempo muerto. Aunque el local reaccionó, el primer parcial quedó en manos del equipo marplatense por 20-13.

En el segundo cuarto el desarrollo se emparejó. Olímpico encontró respuestas ofensivas, principalmente a partir de Santiago Pérez, pero Peñarol sostuvo la ventaja con los ingresos de Thornton y Armand. A eso se sumó el gran trabajo de Iván Basualdo en la pintura, que empezó a marcar diferencias. El cierre volvió a ser visitante, con un triple de Armand sobre la chicharra que dejó el marcador 45-37 al entretiempo.

Tras el descanso largo, Peñarol volvió a estirar la diferencia con un sólido arranque del tercer cuarto. Armand continuó sumando confianza, Thornton aportó su habitual calidad técnica y el equipo mantuvo la intensidad defensiva, dejando sin respuestas a un Olímpico errático. Así, los marplatenses ingresaron al último parcial arriba por 69-56, con el control del juego.

En los diez minutos finales, la “Peña” atravesó su momento más complicado al estar tres minutos sin anotar y permitir un parcial 7-0 que volvió a meter al local en partido. Sin Basualdo en cancha por quinta falta, apareció nuevamente el temple de Thornton, que fue infalible desde la línea y sentenció el encuentro.

Con récord 12-10, Peñarol ahora apunta a seguir consolidando su juego y terminar de ensamblar a Armand de cara al duelo del 15 de febrero como local ante Argentino de Junín.

Sintesís: Armand 21, Thorton 17, Basualdo 14, Guerra 12, Pérez Tapia 8, Acuña 5, Vázquez 5, Chiaraviglio 5, Tolosa -, Córdoba -